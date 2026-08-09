Video | Un incendio en un restaurante en Lugo obliga desalojar las terrazas aledañas

Los bomberos de Lugo trabajan en la extinción de un incendio originado en un restaurante de la rúa do Miño, en Lugo, que obligó a desalojar algunas terrazas de los alrededores.

Según ha explicado el 112, recibieron el aviso a las 13.50 horas de la tarde a través de un particular, que indicaba que había bastante humo en la zona, debido a que ardía un restaurante.

Hasta el punto se desplazaron los bomberos de la ciudad y la Policía Nacional y local. Finalmente, confirmaron que se había desalojado algunas terrazas y el local adyacente.

En estos momentos, continúan trabajando en la extinción del fuego, que, por ahora, no causó heridos.