La industria se moviliza para sumarse al futuro del CERN

Galicia aspira a construir un prototipo para el futuro colisionador de partículas del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), uno de los proyectos científicos y tecnológicos más ambiciosos en el ámbito internacional y con un enorme potencial industrial en los próximos años.

La iniciativa será posible gracias a la colaboración de la Xunta de Galicia, del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Instituto Gallego de Física de Altas Energías (IGFAE), un centro mixto del Gobierno autonómico y de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) con una larga experiencia de cooperación con el CERN.

Con la finalidad de llegar a construir en Galicia dicho prototipo, se lanza ya una consulta preliminar al mercado para que las empresas interesadas en la fabricación del mismo puedan expresar su interés hasta el día 9 de julio. A través de esta consulta, se busca conocer el grado de desarrollo de tecnologías novedosas y relevantes en el ámbito de los colisionadores de partículas para hacer el prototipado completo y preindustrialización de una sección representativa del Futuro Colisionador Circular (FCC-Future Circular Collider).

Inicio del proceso

Esta consulta marca el inicio del proceso de compra pública innovadora en la modalidad de contratación precomercial llevada a cabo por el CDTI y destinada a articular la participación de empresas y otros agentes del ecosistema de I+D+i en este reto.

Se trata de una iniciativa estratégica para la I+G+i, la ciencia con sello gallego, ya que implicará tanto a la universidad como al tejido industrial especializado en el ámbito de los aceleradores de partículas. Dada la magnitud del proyecto y su complejidad científica, técnica y financiera, es preciso el trabajo conjunto entre varias instituciones.

El próximo 23 de junio se celebrará en el IGFAE una jornada para explicar a los agentes interesados las claves de participación en este proceso, así como los objetivos y el alcance que tendrá en el ámbito gallego, nacional e internacional.

Tanto la compra pública precomercial, como también el evento que se celebrará el día 23, están dirigidos a empresas que, aunque no trabajaran previamente en estas cuestiones, cuentan con capacidades en alguno de los siguientes ámbitos: electromagnetismo, ultra alto vacío, mecánica de precisión, metrología y alineamiento, robótica y automatización, instrumentación y control, simulación avanzada e integración y validación de sistemas complejos. Los interesados en participar pueden inscribirse en gain.xunta.gal.