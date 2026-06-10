PROYECTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
La industria se moviliza para sumarse al futuro del CERN
PROYECTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
Galicia aspira a construir un prototipo para el futuro colisionador de partículas del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), uno de los proyectos científicos y tecnológicos más ambiciosos en el ámbito internacional y con un enorme potencial industrial en los próximos años.
La iniciativa será posible gracias a la colaboración de la Xunta de Galicia, del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Instituto Gallego de Física de Altas Energías (IGFAE), un centro mixto del Gobierno autonómico y de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) con una larga experiencia de cooperación con el CERN.
Con la finalidad de llegar a construir en Galicia dicho prototipo, se lanza ya una consulta preliminar al mercado para que las empresas interesadas en la fabricación del mismo puedan expresar su interés hasta el día 9 de julio. A través de esta consulta, se busca conocer el grado de desarrollo de tecnologías novedosas y relevantes en el ámbito de los colisionadores de partículas para hacer el prototipado completo y preindustrialización de una sección representativa del Futuro Colisionador Circular (FCC-Future Circular Collider).
Esta consulta marca el inicio del proceso de compra pública innovadora en la modalidad de contratación precomercial llevada a cabo por el CDTI y destinada a articular la participación de empresas y otros agentes del ecosistema de I+D+i en este reto.
Se trata de una iniciativa estratégica para la I+G+i, la ciencia con sello gallego, ya que implicará tanto a la universidad como al tejido industrial especializado en el ámbito de los aceleradores de partículas. Dada la magnitud del proyecto y su complejidad científica, técnica y financiera, es preciso el trabajo conjunto entre varias instituciones.
El próximo 23 de junio se celebrará en el IGFAE una jornada para explicar a los agentes interesados las claves de participación en este proceso, así como los objetivos y el alcance que tendrá en el ámbito gallego, nacional e internacional.
Tanto la compra pública precomercial, como también el evento que se celebrará el día 23, están dirigidos a empresas que, aunque no trabajaran previamente en estas cuestiones, cuentan con capacidades en alguno de los siguientes ámbitos: electromagnetismo, ultra alto vacío, mecánica de precisión, metrología y alineamiento, robótica y automatización, instrumentación y control, simulación avanzada e integración y validación de sistemas complejos. Los interesados en participar pueden inscribirse en gain.xunta.gal.
“Este proyecto alineado con la Galicia Calidade representa una oportunidad estratégica para situar nuestra Comunidad en una posición destacada dentro de un de los proyectos científicos y tecnológicos más ambiciosos del mundo, con un enorme potencial para los próximos años”, explica la Xunta en un comunicado y recuerda que la Administración gallega tiene una larga trayectoria de colaboración del CDTI.
A finales de mayo, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades ye FP, Román Rodríguez, se desplazó a Madrid para reunirse con responsables del centro. El objetivo era evaluar posibles futuros proyectos que amplíen esta línea de trabajo y resulten beneficiosos para España y para Galicia.
El responsable de I+D+i del Gobierno gallego, que estuvo acompañado por la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Carmen Cotelo, subrayó los buenos resultados alcanzados por Galicia en las últimas convocatorias resueltas por el CDTI, que estuvo representado en la reunión por la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo; por la secretaria general de Investigación, Eva Ortega, y por el propio director del CDTI, José Moisés Martín, a quien agradeció la disposición para buscar nuevas iniciativas.
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