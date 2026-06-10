La NASA desvela la siguiente misión Artemis: un astronauta italiano, primer europeo en la misión lunar

La tripulación de Artemis III posa para una foto oficial en sus trajes espaciales naranjas (de izquierda a derecha: Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik y Frank Rubio)

La NASA ha presentado ya la misión Artemis III, que ensayará el acoplamiento de la nave espacial Orion con dos módulos de aterrizaje lunar en la órbita baja terrestre como preparación para llevar a la humanidad de regreso a la superficie de la Luna.

"Cuatro astronautas. Tres lanzamientos. Dos acoplamientos. Un amerizaje", ha resumido la NASA durante la presentación de los detalles de su próxima misión, prevista para el año próximo, y que servirá como preparación para la primera misión tripulada al Polo Sur de la Luna un año después.

En concreto, en la misión se pondrán a prueba las capacidades de encuentro y acoplamiento de los sistemas de aterrizaje humano, que están siendo desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

Tres de los cuatro astronautas asignados a este nuevo lanzamiento proceden de la NASA (Randy Bresnik, Andre Douglas y Frank Rubio) y el cuarto proviene de la Agencia Espacial Europea: se trata del italiano Luca Parmitano, piloto de la nave. Se prevé que tripulación permanezca dos semanas en el espacio, si bien la duración exacta de la misión se determinará en tiempo real en función de las operaciones.

Después del exitoso vuelo de Artemis II, que se completó en abril, esta fase de continuación servirá también a la NASA como preparación para enviar los primeros astronautas a Marte.

La tripulación de Artemis III

Esta será la tercera misión espacial del comandante Bresnik, quien fue lanzado a bordo del trasbordador espacial Atlantis en la misión STS-129 a la Estación Espacial Internacional en 2009. Posteriormente, viajó a la estación espacial en la nave espacial Soyuz MS-05 desde el Cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, y se desempeñó como ingeniero de vuelo en la Expedición 52 y como comandante de la Expedición 53 de la estación.

Originario de California, se graduó en The Citadel con un título en matemáticas y fue seleccionado por la NASA en la promoción de candidatos a astronautas de 2004. Coronel retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, ha acumulado más de 7.000 horas de vuelo en 95 tipos de aeronaves y es miembro de la Sociedad de Pilotos de Pruebas Experimentales. Desde 2018, ejerce como asistente del jefe de la Oficina de Astronautas para asuntos de exploración, supervisando el desarrollo y las pruebas de la nave espacial y los sistemas que operarán durante las misiones de Artemis.

Artemis III también será el tercer vuelo espacial de Luca Parmitano. Seleccionado por la ESA como astronauta en 2009, primero se desempeñó como ingeniero de vuelo en la primera misión de larga duración de la Agencia Espacial Italiana a la estación espacial, despegando también en una nave Soyuz desde Baikonur en 2013. Regresó al laboratorio orbital en 2019 a bordo de Soyuz MS-13 para su segunda misión, durante la cual ejerció de comandante de la Expedición 61 y se convirtió en el tercer europeo y el primer italiano en comandar la estación.

Parmitano obtuvo una licenciatura en ciencias políticas en la Universidad de Nápoles Federico II y un master en ingeniería de pruebas de vuelo experimentales en el Instituto Superior de la Aeronáutica y del Espacio en Toulouse, Francia. Graduado de la Academia de la Fuerza Aérea Italiana, se convirtió en piloto de pruebas en 2007 y fue ascendido a coronel en 2019. Ha acumulado más de 2.000 horas de vuelo en 40 tipos de aeronaves.

En cuanto a Rubio, será su segundo viaje al espacio. Fue lanzado a bordo de la nave espacial Soyuz MS-22 desde Baikonur a la estación espacial el 21 de septiembre de 2022 y regresó el 27 de septiembre de 2023, batiendo el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por un astronauta estadounidense, con 371 días en órbita. Rubio fue seleccionado por la NASA en la promoción de candidatos a astronautas de 2017.

Originario de Florida, se graduó en la Academia Militar de Estados Unidos en 1998, obtuvo un doctorado en medicina en la Universidad de Servicios Uniformados de las Ciencias de la Salud en 2010 y ha servido durante más de 28 años en el ejército como aviador, médico y astronauta.

Para Douglas, en cambio, esta misión es su primer vuelo espacial. Fue seleccionado por la NASA en la promoción de candidatos a astronautas de 2021 y anteriormente se desempeñó como miembro suplente y de la tripulación de cierre de la misión Artemis II de la agencia. Originario de Virginia, Douglas obtuvo una licenciatura en ingeniería mecánica en la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos y cuatro títulos de posgrado en distintas instituciones, entre ellos un doctorado en ingeniería de sistemas de la Universidad George Washington.

Durante su tiempo en la Guardia Costera, llevó a cabo operaciones de búsqueda y rescate, salvamento marítimo e interdicción de drogas. Además, su trabajo en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins incluyó el diseño y la prueba de vehículos autónomos multidominio, sistemas de exploración espacial y numerosas plataformas de guerra submarina.

Como miembro suplente de la tripulación, Bob Hines se entrenará junto con Bresnik, Parmitano, Rubio y Douglas, para, en caso de que un miembro principal de la tripulación no pueda participar, unirse a Artemis III.