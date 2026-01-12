Infografía | La depresión suele “enmascararse” tras molestias físicas en Ourense

La depresión no es una tristeza pasajera. Es la principal causa de discapacidad mental en el mundo, pero en Galicia la realidad es todavía más cruda, ya que la comunidad registra una de las tasas de trastornos afectivos más altas de Europa, superando significativamente la media española.

Infografía | La Región

La comunidad también encabeza el consumo de antidepresivos desde la pandemia. Este “peso invisible” tiene un rostro mayoritariamente femenino —con el doble de casos que en hombres— y se agrava en provincias como Ourense, donde el aislamiento y el envejecimiento actúan como catalizadores de la enfermedad.

En la provincia de Ourense , la depresión suele “enmascararse” tras molestias físicas, lo que retrasa un diagnóstico que ya de por sí es complejo. Pese a ello, en Ourense ha aumentado de forma significativa el consumo de psicofármacos, el pronóstico es esperanzador: la combinación de psicoterapia y tratamiento médico logra la recuperación en la mayoría de los casos, siempre que se cuente con un diagnóstico temprano y un apoyo social que rompa el silencio de la soledad.

El repunte del desánimo en Ourense

Si comparamos los datos correspondientes a 2019 y 2024, de la Enquisa estrutural a fogares (Bienestar y condiciones de vida) del IGE, se observa un deterioro claro en el bienestar emocional de la provincia de Ourense. Más de la mitad de la población de la provincia (57,5%) ha experimentado episodios de desánimo o depresión de forma puntual.

Las personas que declaran sentirse desanimadas “Siempre” han subido, pasando del 0,6% al 1,24% (casi el doble en 5 años). Si se suman las personas que se declaran deprimidas “casi siempre” se alcanza el 5,47% de la población. 14.700 ourensanos padecen depresión crónica o frecuente. “Algunas veces”: Este es el salto más significativo. En 2019, el 17,6% se sentía así; en 2024, esa cifra ha subido al 25,55%. En 2019, un 44,33% de los ourensanos afirmaba no sentirse “Nunca” deprimido. En 2024, esa cifra se ha desplomado al 30,42%.