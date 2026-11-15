Las inmobiliarias gallegas temen un parón del alquiler hasta 2027

Inmobiliarias gallegas asumen que el mercado del alquiler de viviendas seguirá “parado” en la comunidad hasta después de las elecciones del 29 de noviembre, y algunas de las empresas del sector apuntan hasta el mes de enero para que se retome la actividad y se reactiven las firmas de contratos.

Así lo trasladan coincidiendo con la asamblea que ha celebrado la asociación gallega de inmobiliarias Agalin, una reunión que se produjo en paralelo a la de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, que la semana pasada convalidó uno de los dos decretos aprobados por el Gobierno central en materia de vivienda. En esta asamblea, en la que participaron una treintena de inmobiliarias, el sentir general es el de “preocupación” por “la que está cayendo”, en concreto por la “inseguridad jurídica” y la “incertidumbre”.

Lo señala el presidente de Agalin, Emilio García, quien explica que los profesionales del sector tratan de resolver las dudas ante esta “incertidumbre” que también les llega de sus clientes, y para eso la asociación consulta con abogados. La conclusión es que “hay que esperar a las elecciones”, destaca. “La paralización se mantiene” ya que “si firmas en este periodo, te atienes a las medidas aprobadas” y además “no se sabe si lo aprobado tendrá efecto retroactivo”, según apunta.

En sentido contrario, la expectativa también está puesta, según admite García, en si habrá cambio en La Moncloa: “Imagínate que tumban las zonas tensionadas”, advierte, sobre una de las principales medidas que contiene la ley de vivienda del actual Ejecutivo para tratar de frenar los precios en ayuntamientos en los que se han disparado en los últimos años.

A juicio de este portavoz de las inmobiliarias gallegas, el decreto de vivienda que sí fue convalidado -el conocido como decreto Maricarmen- “echa para atrás” en la rúbrica de contratos de alquiler pues, afirma, contempla renovaciones con particulares que en algunos supuestos -cita casos de vulnerabilidad- “pueden llegar hasta los 11 años”.

Así, y aunque decayó por el rechazo de la Diputación Permanente el decreto que preveía la renovación automática de alquileres y la exigencia de indemnización en caso de querer romperlo, Agalin resume la situación como “impasse” y avisa de que se prolonga desde hace ya “más de un mes”, pues los dos textos legales se publicaron a comienzos del pasado octubre y el segundo, de hecho, estuvo en vigor hasta la votación del jueves.

A nivel económico, alerta, “hay inmobiliarias muy preocupadas”, pues detectan ya “un agujero” y creen que “hasta enero a lo mejor no vuelven a firmar” un alquiler. La impresión de que el panorama inmobiliario en el ámbito del alquiler está “muy parado” la comparten desde la agencia Xubial, en Santiago, y en S2M, en A Coruña. Cristina Varela, de Xubial, asegura que está “todo muy parado” en el alquiler “desde que tensionaron la zona de Santiago y salieron estos decretos”. “Percibimos que solo hay alquileres temporales, que no hay limitación de precio”, indica.

Además, esta inmobiliaria no ha visto que este frenazo en alquileres haya supuesto un trasvase al mercado de compraventa: “No vemos que los propietarios pongan esas viviendas que tenían alquiler en venta. Están ahí parados”, constata. Así las cosas, da por hecho que “todo el mundo” está “pendiente de ver lo que pasa” el domingo 29. En cuanto a las ventas, avisa de que los precios “no es que hayan bajado, siguen altos”, y a ello se suma que “las condiciones hipotecarias se están endureciendo” y “hablan de subir intereses otra vez”, por lo que “la gente lo tiene aún más complicado para comprar”.

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Por su parte, la gerente de la inmobiliaria y agencia de seguros S2M, Emma Martínez, sentencia, en la misma línea, que “está todo muy parado a la espera de las elecciones”.