Los institutos de Galicia contarán con casi 900 nuevos profesores

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer en rueda de prensa tras la celebración del Consello de la Xunta que las aulas gallegas contarán con “preto de 900 profesores máis -897- na etapa de secundaria o próximo curso”, co obxectivo de garantir unha atención aos alumnos máis individualizada e ter en conta o aumento da diversidade e o ensino inclusivo nas aulas.

Esto será posible gracias a la aplicación, ya desde septiembre, de las nuevas medidas incorporadas este año al acuerdo de mejora educativa firmado entre la Xunta y los sindicatos CCOO, ANPE, UGT y CSIF, como es la reconfiguración del horario del profesorado de esta etapa y el refuerzo de la atención a la diversidad. La tercera de las medidas cerrada recientemente, la reducción progresiva de ratios en ESO y bachillerato, comenzará a ejecutarse a partir del curso 2028/29.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, dio cuenta ante el Consello de la Xunta de un informe sobre la dotación adicional de profesorado en los centros de Educación Secundaria el próximo curso.

La mayor parte de este refuerzo de plantel viene derivado de la reconfiguración del horario docente de secundaria con el objetivo de “garantir unha mellor atención ao alumnado e ás familias”. Por su parte, esta reconfiguración implica la incorporación al sistema de 747 profesores.

Realidad actual

Esta medida, que tal y como trasladó el Ejecutivo gallego supone adaptar el trabajo docente a la realidad actual de los centros educativos, redundará en una mayor disponibilidad para “tarefas complementarias á ensinanza”, señaló Rueda, haciendo referencia a la gestión de protocolos educativos, atención a las familias y a los alumnos, las guardias o para desarrollar iniciativas en ámbitos como las nuevas tecnologías, los idiomas, la convivencia o las bibliotecas escolares, entre otras acciones.

Asimismo, el presidente de la Xunta trasladó en la rueda de prensa posterior al consello celebrado ayer que a partir de septiembre arrancan las primeras medidas del Plan de impulso a la atención a la diversidad para el período 2026-2030 con la “dotación de 150 docentes especialistas máis en secundaria”. Se trata, detalló el presidente autonómico, de 100 especialistas en pedagogía terapéutica y 50 orientadores dentro de un amplio paquete que incluye también “amplas medidas de formación, actualización normativa, revisión de estruturas e redución de burocracia para avanzar nun ensino plenamente inclusivo”. La medida busca reforzar el liderazgo de Galicia a nivel estatal.