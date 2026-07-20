Reforma de la Atención Primaria en Galicia antes de 2030: así es el plan que prevé igualar el número de enfermeras y médicos de familia

La Xunta de Galicia continúa avanzando en su plan integral de reforma de la Atención Primaria y ha definido nuevas medidas para reforzar los recursos humanos del sistema sanitario público durante los próximos años. Entre los principales objetivos figura alcanzar, antes de 2030, una ratio de una enfermera por cada médico de familia en los centros de salud gallegos.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha adelantado este lunes algunas de las propuestas que la Consellería de Sanidade ha presentado a los sindicatos en el marco de la Mesa Sectorial para su negociación. Rueda señaló que una de las prioridades del Gobierno gallego es reducir la carga burocrática de los profesionales sanitarios para que puedan dedicar más tiempo a la atención de los pacientes, mejorando así la calidad asistencial.

Refuerzo de plantillas en centros de salud y PAC

El plan contempla la creación progresiva de nuevas plazas en distintas categorías profesionales, especialmente en los centros de salud y en los Puntos de Atención Continuada (PAC), considerados los ámbitos con mayores necesidades de personal.

Entre las novedades destaca la incorporación de podólogos a la Atención Primaria, siguiendo la línea iniciada con los dietistas-nutricionistas. El objetivo es mejorar la prevención y el tratamiento de patologías relacionadas con los pies, reduciendo así ingresos hospitalarios derivados de estas enfermedades.

Nuevas ratios asistenciales

La planificación de recursos humanos establece varios objetivos para el horizonte de 2030:

Una plaza de enfermería por cada médico de familia.

Una matrona por cada 6.000 mujeres.

Una plaza de farmacia y otra de Trabajo Social por cada servicio de Atención Primaria.

Un fisioterapeuta por cada 12.000 tarjetas sanitarias.

Un técnico en cuidados auxiliares de enfermería por cada unidad de fisioterapia.

Un odontólogo por cada 25.000 habitantes.

Además, la Xunta prevé reforzar la atención a la salud mental con un incremento progresivo del número de psicólogos clínicos hasta alcanzar los 50 profesionales en Atención Primaria antes de finalizar la década.

Mejora de las agendas médicas

El Sergas también trabaja en la implantación de las denominadas agendas de calidad, una de las principales reivindicaciones de los profesionales sanitarios.

La propuesta incluye garantizar un tiempo mínimo de 10 minutos por consulta, con un límite de 30 pacientes por turno en medicina de familia y 25 en pediatría.

Asimismo, se prevé ajustar las plantillas del personal administrativo y de servicios generales en función del volumen de agendas que deban gestionar, fijando como referencia un trabajador por cada seis agendas asistenciales. Según explicó Rueda, las medidas comienzan ahora su fase de negociación con las organizaciones sindicales. La Xunta espera completar en las próximas semanas el conjunto del plan de reforma para proceder a su aprobación definitiva.

El Ejecutivo gallego considera que este proyecto permitirá fortalecer la Atención Primaria, mejorar la accesibilidad de los pacientes y adaptar los recursos sanitarios a las necesidades asistenciales de los próximos años.