DENUNCIA ADMINISTRATIVA
Intervenidos 146 kilos de cigala sin trazabilidad en un vehículo que partió del puerto de Cariño
DENUNCIA ADMINISTRATIVA
Efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de A Coruña han instruido denuncia administrativa a un varón de 63 años, vecino de la localidad lucense de Burela, al que intervinieron 146,5 kilos de cigala sin la documentación de trazabilidad exigida por la normativa pesquera.
Tal y como ha detallado el Instituto Armado, los hechos sucedieron sobre las 00.00 horas del 6 de agosto, cuando los agentes observaron a una embarcación pesquera atracando frente a la lonja del puerto de Cariño.
Tras el desembarco de un total de 16 cajas y dos cajones de plástico dispuestos sobre un palet, la mercancía fue introducida en la lonja para, a renglón seguido, ser sacada por un acceso distinto, donde esperaba un vehículo.
A continuación, el turismo salió ya cargado en dirección a A Coruña. Durante el trayecto, la Guardia Civil le dio el alto en un control establecido durante su trayecto y procedió a identificar al conductor, comprobando que transportaba más de 145 kilos de cigala sin la documentación de trazabilidad exigida.
El producto intervenido fue entregado al Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña, mientras que las actuaciones practicadas han sido puestas en conocimiento de la autoridad administrativa competente en materia de pesca.
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