Intervenidos 146 kilos de cigala sin trazabilidad en un vehículo que partió del puerto de Cariño

Cigalas intervenidas en el un vehículo que partió de la lonja de Cariño (A Coruña).

Efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de A Coruña han instruido denuncia administrativa a un varón de 63 años, vecino de la localidad lucense de Burela, al que intervinieron 146,5 kilos de cigala sin la documentación de trazabilidad exigida por la normativa pesquera.

Tal y como ha detallado el Instituto Armado, los hechos sucedieron sobre las 00.00 horas del 6 de agosto, cuando los agentes observaron a una embarcación pesquera atracando frente a la lonja del puerto de Cariño.

Tras el desembarco de un total de 16 cajas y dos cajones de plástico dispuestos sobre un palet, la mercancía fue introducida en la lonja para, a renglón seguido, ser sacada por un acceso distinto, donde esperaba un vehículo.

A continuación, el turismo salió ya cargado en dirección a A Coruña. Durante el trayecto, la Guardia Civil le dio el alto en un control establecido durante su trayecto y procedió a identificar al conductor, comprobando que transportaba más de 145 kilos de cigala sin la documentación de trazabilidad exigida.

El producto intervenido fue entregado al Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña, mientras que las actuaciones practicadas han sido puestas en conocimiento de la autoridad administrativa competente en materia de pesca.