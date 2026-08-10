Más de 15 detenidos en Muxía, entre ellos un guardia civil, tras incautarse 1,5 toneladas de cocaína

Un vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Muxía se encuentra este lunes en el centro de una amplia operación contra el narcotráfico que se ha saldado, por el momento, con al menos 15 detenidos, entre ellos un guardia civil, y la incautación de 1.500 kilos de cocaína.

El dispositivo está siendo desarrollado de forma conjunta por la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera y permanece abierto, por lo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Las actuaciones se encuentran bajo secreto y la causa está dirigida por la Audiencia Nacional.

La operación está vinculada a una supuesta descarga de cocaína en la playa de Arnela, uno de los principales puntos de interés del operativo. Los agentes localizaron posteriormente una lancha semirrígida en tierra con la droga.

Registros en varios puntos de Muxía

Desde primera hora de este lunes, un amplio dispositivo policial ha desplegado registros en viviendas, garajes y bajos de diferentes puntos de Muxía. Los agentes han actuado en zonas como las calles Atalaia, Enrique Rivadulla y Campo das Pinas, además de los lugares de Os Muíños y Morpeguite.

En el operativo participan numerosos agentes de paisano y vehículos camuflados. También se han desplegado medios marítimos y se han visto helicópteros sobrevolando la localidad.

Algunos de los detenidos han sido trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña. Entre los arrestados hay personas residentes en Muxía y otras procedentes de fuera del municipio.

Un guardia civil, entre los detenidos

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la operación es la detención de un agente de la Guardia Civil. Por el momento, debido al secreto de las actuaciones, no han trascendido detalles sobre su presunta participación ni sobre el papel que habría desempeñado en la organización investigada.

La operación estaría coordinada por unidades especializadas de la Guardia Civil y se enmarca en una investigación de mayor recorrido relacionada con el tráfico de cocaína en la Costa da Morte.

Disparos durante un control

Durante la madrugada se produjo además un episodio con disparos en las inmediaciones del campo de fútbol de A Arliña. Según las informaciones disponibles, un vehículo habría intentado evitar uno de los controles establecidos por los agentes y se efectuaron al menos dos disparos.

El incidente no provocó heridos ni daños personales.

Los GEAS inspeccionan los fondos de Arnela

La presencia policial se extendió también al entorno marítimo de la playa de Arnela, donde agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil inspeccionaron durante la mañana los fondos próximos al arenal.

La zona es uno de los puntos investigados por su posible relación con la descarga de la droga. La intervención de 1,5 toneladas de cocaína constituye el principal resultado conocido hasta ahora de un operativo que continúa en marcha.

La investigación permanece abierta y las fuerzas de seguridad no descartan nuevas detenciones y registros mientras avanzan las diligencias para determinar el origen de la droga y el grado de implicación de los arrestados.