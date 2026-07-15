Intervenidos 246 paquetes de tabaco de contrabando en un control en Salvaterra de Miño

Intervenidas 246 cajetillas de tabaco de contrabando en un control en Salvaterra de Miño

Los hechos ocurrieron durante un punto de verificación fiscal rutinario en el municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño. Los agentes procedieron a la inspección de una furgoneta con matrícula extranjera y descubrieron en su interior las cajetillas de tabaco, que portaban la marca fiscal lusa. El cargamento de tabaco se encontraba distribuido en cajas de cartón y bolsas de plástico.

Además, los guardias civiles comprobaron que varias de las cajetillas estaban colocadas de forma directa en un dispensador que llevaba los precios de venta al público ya expuestos.

Al exceder el límite legal permitido en España -fijado en un máximo de 10 cajetillas con marca fiscal extranjera por persona-, la patrulla intervino de inmediato la totalidad del tabaco.

Los agentes han tramitado la correspondiente denuncia administrativa por infracción de contrabando, en base a la normativa estatal vigente.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha destacado que logró retirar del mercado ilícito una cantidad de género que, al margen del fraude fiscal, carecía de cualquier tipo de trazabilidad o inspección higiénica.

Las autoridades recuerdan que este tipo de mercancías decomisadas representan un grave peligro directo para la salud pública, ya que al ser introducidas de forma clandestina eluden los controles sanitarios obligatorios de fabricación y almacenamiento establecidos en España.

Para garantizar la seguridad del consumidor y evitar financiar de forma indirecta a redes delictivas, se aconseja adquirir estos productos únicamente en los establecimientos expendedores oficiales y autorizados.