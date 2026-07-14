Intervenidas más de 1.000 camisetas de fútbol falsificadas distribuidas en Galicia

Intervenidas más de un millar de camisetas de fútbol falsificadas en una operación con cuatro investigados en Galicia.

La Guardia Civil ha intervenido 1.053 camisetas y equipaciones deportivas falsificadas, valoradas en más de 105.000 euros, en una operación desarrollada en la provincia de A Coruña que se ha saldado con cuatro personas investigadas por un presunto delito contra la propiedad industrial.

La actuación, denominada Operación MUCE, fue llevada a cabo por la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de A Coruña y el Destacamento Fiscal y de Fronteras del Puerto de A Coruña, después de detectar un aumento de la venta ambulante y la distribución de prendas deportivas presuntamente falsificadas en distintos municipios de la comarca coruñesa.

Los investigados son dos vecinos de Lugo, uno de Arteixo y otro de A Laracha. Las diligencias ya han sido remitidas a los juzgados de A Coruña y Betanzos.

Durante las inspecciones, los agentes localizaron más de un millar de camisetas y equipaciones que presentaban indicios de vulnerar los derechos de propiedad industrial. Al no poder acreditarse su procedencia ni autenticidad, se solicitaron informes periciales a los representantes oficiales de las marcas afectadas en España, quienes confirmaron que los productos no eran originales.

Entre las prendas intervenidas figuraban camisetas de selecciones nacionales, como España y Argentina, así como de clubes de fútbol como el Deportivo de La Coruña y el Real Madrid. Toda la mercancía quedó a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil recuerda que la comercialización de productos falsificados constituye un delito que perjudica tanto a los consumidores como a los comerciantes y a los titulares de las marcas, además de generar importantes pérdidas económicas y alimentar circuitos de venta al margen de los controles legales y fiscales.