MÁS DE 105.000 EUROS
Intervenidas más de 1.000 camisetas de fútbol falsificadas distribuidas en Galicia
MÁS DE 105.000 EUROS
La Guardia Civil ha intervenido 1.053 camisetas y equipaciones deportivas falsificadas, valoradas en más de 105.000 euros, en una operación desarrollada en la provincia de A Coruña que se ha saldado con cuatro personas investigadas por un presunto delito contra la propiedad industrial.
La actuación, denominada Operación MUCE, fue llevada a cabo por la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de A Coruña y el Destacamento Fiscal y de Fronteras del Puerto de A Coruña, después de detectar un aumento de la venta ambulante y la distribución de prendas deportivas presuntamente falsificadas en distintos municipios de la comarca coruñesa.
Los investigados son dos vecinos de Lugo, uno de Arteixo y otro de A Laracha. Las diligencias ya han sido remitidas a los juzgados de A Coruña y Betanzos.
Durante las inspecciones, los agentes localizaron más de un millar de camisetas y equipaciones que presentaban indicios de vulnerar los derechos de propiedad industrial. Al no poder acreditarse su procedencia ni autenticidad, se solicitaron informes periciales a los representantes oficiales de las marcas afectadas en España, quienes confirmaron que los productos no eran originales.
Entre las prendas intervenidas figuraban camisetas de selecciones nacionales, como España y Argentina, así como de clubes de fútbol como el Deportivo de La Coruña y el Real Madrid. Toda la mercancía quedó a disposición de la autoridad judicial.
La Guardia Civil recuerda que la comercialización de productos falsificados constituye un delito que perjudica tanto a los consumidores como a los comerciantes y a los titulares de las marcas, además de generar importantes pérdidas económicas y alimentar circuitos de venta al margen de los controles legales y fiscales.
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