Intervienen dos Kalashnikov cargados y una narcolancha a 70 kilómetros de Galicia

La Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal intervino dos fusiles de asalto Kalashnikov cargados, una embarcación presuntamente destinada al apoyo logístico del narcotráfico y seis vehículos en el norte del país, a unos 70 kilómetros de la frontera con Galicia. La operación se saldó con la detención de un hombre de 41 años, mientras que al menos otros tres sospechosos consiguieron escapar a pie.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23,45 horas de este miércoles en Fonte Boa, en el municipio de Esposende, perteneciente al distrito de Braga. Durante un servicio de vigilancia, los efectivos del Comando Territorial de Braga detectaron varios vehículos que levantaron sus sospechas por los preparativos que estaban realizando para montar y echar al agua una embarcación.

La intervención permitió descubrir un conjunto de medios que, según las autoridades portuguesas, estaría relacionado con el apoyo a actividades de narcotráfico. Entre el material incautado figuran cinco vehículos con matrícula española y otro con matrícula portuguesa, además de una embarcación y dos motores.

Dos fusiles de asalto cargados y 1.500 litros de combustible

Uno de los elementos más relevantes del operativo fue la localización de dos fusiles de asalto Kalashnikov cargados, acompañados de dos cargadores. La presencia de este armamento, junto con los vehículos, los motores y el combustible, forma parte de los elementos que deberán analizar los investigadores para determinar el alcance de la actividad que se preparaba en la zona.

Los agentes también decomisaron cerca de 1.500 litros de combustible, un recurso necesario para mantener embarcaciones de alta velocidad en funcionamiento durante desplazamientos marítimos prolongados. En las operaciones de narcotráfico por vía marítima, las embarcaciones rápidas pueden utilizarse para transportar sustancias ilegales o prestar apoyo logístico a otras naves.

Búsqueda de los sospechosos huidos

Durante el despliegue policial, al menos tres personas abandonaron el lugar a pie para evitar ser interceptadas. Ante la huida, los efectivos movilizaron drones con el objetivo de rastrear el terreno y tratar de localizar a los sospechosos.

El hombre detenido, de 41 años, quedó a disposición de las autoridades en el marco de las diligencias abiertas. La investigación continúa en coordinación con la Policía Judicial portuguesa, que deberá esclarecer la participación de los implicados, el origen de los vehículos y del material intervenido y el destino que iba a tener la embarcación.

La localización de cinco vehículos con matrícula española en un operativo desarrollado cerca de la frontera gallega añade interés a la investigación por una posible conexión con una organización criminal española. Las autoridades deberán determinar si los vehículos tienen relación con actividades delictivas y si los sospechosos actuaban de forma coordinada con otras personas.

Por ahora, la actuación policial ha permitido retirar de circulación seis vehículos, una embarcación, dos motores, cerca de 1.500 litros de combustible y dos fusiles de asalto cargados, mientras continúa la búsqueda de los sospechosos que escaparon.