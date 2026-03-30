Se sale de la vía drogado y sin carnet y choca contra una furgoneta en Valdoregueiro, Ourense

Durante la noche del domingo al lunes se informó de un accidente de tráfico en el que un conductor que bajaba en dirección al centro de la ciudad, por la Avenida de Santiago, a la altura del lugar de Valderegueiro. Un conductor se salió de la vía y chocó contra una furgoneta estacionada.

Así quedo el lugar del accidente

Una vez llegaron los agentes, el conductor dió positivo en drogas y fue cuando descubrieron que carecía de carnet de conducir. Como se aprecia en las fotos, otros vehículos sufrieron también daños.