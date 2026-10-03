Investigan la muerte violenta de dos hermanos en una aldea de Castroverde

La Guardia Civil investiga la muerte de dos hermanos, localizados este sábado con signos de violencia en una vivienda de la aldea de Agustín, en Castroverde (Lugo). La alerta se recibió alrededor de las 9:00 horas, después de que el 112 comunicase el suceso a los servicios de emergencia.

Los agentes desplazados hasta el domicilio encontraron a una mujer fallecida en una cama y con signos de violencia. En el exterior de la vivienda localizaron también el cuerpo sin vida de su hermano, en el interior de una fosa séptica.

La investigación permanece abierta y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. No obstante, las primeras pesquisas apuntan a que no habría intervenido una tercera persona y cobran fuerza como principal línea de investigación la posibilidad de un fratricidio seguido de un suicidio.

Según esta hipótesis, que todavía debe ser confirmada por la investigación, el hombre habría acabado con la vida de su hermana y posteriormente se habría arrojado a la fosa séptica, donde fue localizado muerto.

La mujer, de acuerdo con las informaciones conocidas hasta el momento, tenía discapacidad física e intelectual y era cuidada por su hermano. Ambos residían juntos en la vivienda.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de la Guardia Civil, efectivos del 061 y los Bomberos del parque comarcal de Sarria, que participaron en las labores relacionadas con el hallazgo de los cuerpos.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias de las dos muertes y determinar exactamente qué ocurrió en el domicilio familiar.