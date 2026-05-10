José Precedo recibe el XXII Premio del Colexio de Xornalistas de Liberdade de Prensa

El periodista José Precedo ha recibido en Pontevedra el XXII Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa, un reconocimiento otorgado por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia en colaboración con el Concello de Pontevedra, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Durante su intervención, Precedo defendió la protección de las fuentes informativas como un principio “esencial e irrenunciable” del periodismo, subrayando que su preservación es “el primer mandamiento de la profesión” y que debe mantenerse “siempre y ante quien sea”.

El galardonado recordó además su implicación en investigaciones periodísticas de gran impacto, como el caso del presunto fraude fiscal vinculado a Alberto González Amador, que derivó en comparecencias judiciales de varios periodistas ante el Tribunal Supremo. En ese contexto, el debate sobre los límites del secreto profesional y la independencia informativa ha vuelto a cobrar relevancia en la agenda pública.

El acto contó con la presencia de representantes del ámbito periodístico y político gallego, que coincidieron en destacar la importancia de la información rigurosa como pilar democrático en un entorno mediático cada vez más exigente.