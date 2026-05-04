COLUMNISMO DE OPINIÓN 2026
Alfredo Conde recibe el XI Premio Alvite por su “dilatada trayectoria” literaria y periodística
COLUMNISMO DE OPINIÓN 2026
El novelista, poeta y articulista ourensano Alfredo Conde recibe este lunes el XI Premio José Luis Alvite de columnismo de opinión, otorgado por la Asociación de Periodistas de Galicia (APG), en reconocimiento a su dilatada trayectoria en el mundo literario y periodístico.
El acto de entrega se celebrará a las 19:30 horas en el centro social polivalente de Brión, municipio en el que reside el autor, y contará con la presencia de autoridades culturales y locales. La laudatio correrá a cargo del filólogo y crítico literario Armando Requeixo Cuba, mientras que el galardón será entregado por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, junto a representantes de la APG y del Concello.
El premio destaca la trayectoria de casi seis décadas de Conde, así como su reconocimiento dentro y fuera de Galicia, con galardones como el Nadal, el Nacional de Literatura, el Nacional de la Crítica o el Ginzane-Cavour a la mejor novela extranjera editada en Italia. También se subrayan sus colaboraciones en prensa, que le han valido premios como el Julio Camba, Fernández Latorre, Cunqueiro o Puro Cora, además de distinciones como la Medalla Castelao o su nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Melbourne.
El jurado también pone en valor su perfil polifacético, ya que Conde ha sido profesor de Historia, marino mercante, activista cultural y político, además de diputado en el Parlamento de Galicia y conselleiro de Cultura de la Xunta.
Nacido en Allariz en 1945, el autor es considerado un narrador que ha sabido retratar con precisión la realidad social y humana de su tiempo, dejando una amplia obra literaria traducida a numerosos idiomas y una destacada presencia en la prensa gallega.
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