La jueza suspende la entrada en prisión del maquinista de Angrois mientras se tramita su indulto

El maquinista del tren Alvia accidentado en Angrois, Francisco Garzón, no tendrá que ingresar por el momento en prisión. La jueza María Elena Fernández Currás ha acordado suspender la ejecución de su condena de dos años y medio de cárcel mientras se tramita la petición de indulto presentada por el condenado.

La decisión figura en un auto fechado este miércoles, 14 de octubre, en el que la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago justifica la medida atendiendo a las circunstancias del condenado, del delito y de la naturaleza y duración de la pena.

"Procede acceder a la solicitud de suspensión de ejecución de la pena impuesta, mientras se tramita el indulto solicitado y hasta que recaiga la decisión correspondiente acerca del mismo", recoge la resolución judicial.

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La suspensión se mantendrá hasta que se resuelva el indulto

El auto recuerda que la solicitud de un indulto no implica automáticamente la suspensión de una condena, según establece la legislación que regula esta medida de gracia.

Sin embargo, la jueza considera que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Código Penal y las circunstancias del caso, procede paralizar temporalmente el cumplimiento de la pena.

La resolución puede recurrirse mediante un recurso de reforma y subsidiario de apelación en un plazo de tres días desde su notificación, o mediante un recurso directo de apelación en cinco días.

El único condenado por el accidente de Angrois

El descarrilamiento del Alvia, ocurrido en julio de 2013 en la curva de A Grandeira, a las puertas de Santiago de Compostela, provocó la muerte de 80 personas. Tras años de instrucción y varios meses de juicio, la jueza condenó inicialmente tanto al maquinista Francisco Garzón como al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña revocó la condena de Cortabitarte, dejando al maquinista como único condenado por el accidente. Durante el procedimiento, la plataforma de víctimas denunció que determinadas decisiones técnicas y políticas habían reducido las condiciones de seguridad de la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago.

La nueva resolución judicial aplaza ahora el cumplimiento de la pena impuesta a Garzón hasta que se adopte una decisión sobre su solicitud de indulto.