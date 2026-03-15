Juicio por desfalco en Porto de Cambados: Fiscalía pide tres años de cárcel para el exgerente

La Fiscalía solicita tres años de prisión para el que fuera gerente de Porto de Cambados S.L. entre diciembre de 2019 y marzo de 2022, acusado de administración desleal y apropiación indebida tras supuestamente apropiarse de más de 30.000 euros de la empresa, dedicada a la comercialización de vieira y vinculada a la Cofradía de Cambados.

El juicio, que se celebrará el próximo martes 17 de marzo a las 10:00 horas en la Audiencia de Pontevedra, también sentará en el banquillo a la esposa del acusado, para la que el Ministerio Público pide dos años de prisión como cooperadora necesaria.

Según el escrito de la Fiscalía, el exgerente cargó gastos personales a las cuentas de la empresa, incluyendo combustible por 7.825 euros, dietas y comidas por 5.321 euros, una multa de tráfico de 1.080 euros y reparaciones de su vehículo particular por 1.094 euros, además de gastos sin factura por 9.480 euros y cobros en efectivo que no fueron ingresados en la compañía, sumando un total de más de 36.000 euros.

Asimismo, se acusa a la esposa de haber ingresado en su cuenta 4.472 euros correspondientes a una factura de la empresa, y la Fiscalía reclama que ambos indemnicen a Porto de Cambados por 31.320 euros y 5.242 euros adicionales por los perjuicios ocasionados.

El pósito cambadés, a través de la acusación particular, solicita una pena mucho más elevada, 16 años de cárcel, argumentando un desfalco superior a 200.000 euros, aunque la Fiscalía se centra en los 36.000 euros que considera probados.

Este caso refleja la gestión irregular de fondos y gastos de la compañía durante los años en que el acusado ocupó la gerencia, y marca un nuevo capítulo en los procedimientos judiciales contra presuntos desfalcos en empresas locales de Ourense.