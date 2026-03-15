Juicio por desfalco en Porto de Cambados: Fiscalía pide tres años de cárcel para el exgerente
DESFALCO EN CAMBADOS
La Fiscalía sostiene que el exgerente cargó gastos personales a la empresa y se apropió de más de 36.000 euros, mientras que su esposa es acusada como cooperadora necesaria; el juicio se celebrará este martes en la Audiencia de Pontevedra
La Fiscalía solicita tres años de prisión para el que fuera gerente de Porto de Cambados S.L. entre diciembre de 2019 y marzo de 2022, acusado de administración desleal y apropiación indebida tras supuestamente apropiarse de más de 30.000 euros de la empresa, dedicada a la comercialización de vieira y vinculada a la Cofradía de Cambados.
El juicio, que se celebrará el próximo martes 17 de marzo a las 10:00 horas en la Audiencia de Pontevedra, también sentará en el banquillo a la esposa del acusado, para la que el Ministerio Público pide dos años de prisión como cooperadora necesaria.
Según el escrito de la Fiscalía, el exgerente cargó gastos personales a las cuentas de la empresa, incluyendo combustible por 7.825 euros, dietas y comidas por 5.321 euros, una multa de tráfico de 1.080 euros y reparaciones de su vehículo particular por 1.094 euros, además de gastos sin factura por 9.480 euros y cobros en efectivo que no fueron ingresados en la compañía, sumando un total de más de 36.000 euros.
Asimismo, se acusa a la esposa de haber ingresado en su cuenta 4.472 euros correspondientes a una factura de la empresa, y la Fiscalía reclama que ambos indemnicen a Porto de Cambados por 31.320 euros y 5.242 euros adicionales por los perjuicios ocasionados.
El pósito cambadés, a través de la acusación particular, solicita una pena mucho más elevada, 16 años de cárcel, argumentando un desfalco superior a 200.000 euros, aunque la Fiscalía se centra en los 36.000 euros que considera probados.
Este caso refleja la gestión irregular de fondos y gastos de la compañía durante los años en que el acusado ocupó la gerencia, y marca un nuevo capítulo en los procedimientos judiciales contra presuntos desfalcos en empresas locales de Ourense.
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