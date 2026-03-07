Juzgado por apropiarse de fincas de su padre con deterioro cognitivo por valor de 257.000 euros en A Coruña

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo miércoles y jueves a un hombre acusado de apropiarse de varias propiedades de su padre por valor de 257.000 euros utilizando un poder notarial obtenido cuando el progenitor presentaba deterioro cognitivo.

Los hechos se remontan a 2021, cuando el acusado, presuntamente con la intención de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito, consiguió un poder para administrar las propiedades de su padre pese a que este padecía un deterioro cognitivo que lo hacía especialmente vulnerable.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el procesado utilizó ese documento para “auto donarse” en dos ocasiones durante 2021 varios inmuebles situados en Arteixo, entre ellos pisos, viviendas, bajos, trasteros y plazas de garaje.

El valor total de los bienes transferidos asciende a unos 257.000 euros.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un delito continuado de administración desleal, por el que solicita ocho años de prisión, además de una multa y la restitución de los bienes a su padre.