A juicio una presunta agresión sexual en los baños de un centro comercial de Vigo

El tribunal de instancia de Vigo, sección penal, plaza 3, acoge este lunes un juicio contra un hombre acusado de los delitos de agresión sexual y maltrato de obra, tras atacar a una mujer en los baños del centro comercial Vialia.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la noche del 16 de septiembre de 2024, cuando el acusado, de 35 años de edad entonces, empezó a seguir a la víctima, una mujer de 28 años que estaba caminando sola por un pasillo. Cuando la chica le preguntó por qué le seguía, el procesado le respondió diciendo que se iba a masturbar mirándola, al tiempo que se tocaba el pene por encima del pantalón.

La joven le pidió que la dejara en paz y se metió en el baño para protegerse, pero él la siguió hasta los aseos y allí, ya con los genitales al descubierto, comenzó a tocarse mirándola. Aunque la víctima intentó cerrar la puerta en dos ocasiones, él la abrió de una patada, acercándose a ella y tocándole un pecho.

La mujer le dio una bofetada, pero él se la devolvió y siguió masturbándose. La joven entonces dijo que iba a llamar a la Policía, momento en que el acusado salió del baño y se fue. La víctima alertó a un vigilante de seguridad, que llamó a la Policía y el sospechoso fue detenido.

El ministerio público considera al procesado autor de un delito de agresión sexual y otro de maltrato de obra. Por ello pide que sea condenado a 3 años de prisión y que pague una multa de 600 euros.

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También reclama que sea inhabilitado durante 5 años para ejercer cualquier profesión o actividad que conlleve contacto con menores, y que se le prohíba acercarse o comunicarse con la mujer durante cuatro años, y que indemnice a la perjudicada con 800 euros por los perjuicios morales ocasionados.