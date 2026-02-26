Vídeo | Pelea a puñetazo limpio en plena carretera entre un conductor portugués y un español en A Coruña
PLAYA DE RIAZOR
Una pelea a puñetazo limpio entre dos conductores frente a la playa de Riazor, en A Coruña, obligó a intervenir a otros usuarios de la vía tras una discusión en plena carretera.
Un altercado entre dos conductores terminó en una pelea a puñetazo limpio en plena carretera en A Coruña, según muestran unas imágenes difundidas en vídeo en redes sociales. Los hechos ocurrieron frente a la playa de Riazor, en la avenida de Pedro Barrié de la Maza, una de las vías más transitadas de la ciudad, sorprendiendo a numerosos conductores y viandantes que presenciaron la escena.
En el enfrentamiento se vieron implicados los conductores de un Opel con matrícula portuguesa y un BMW con matrícula española. Tras detener sus vehículos en medio de la calzada, ambos comenzaron una discusión que rápidamente derivó en agresiones físicas, obligando a otros usuarios de la vía a frenar para evitar nuevos incidentes.
Varios conductores tuvieron que intervenir para separar a los implicados y tratar de calmar los ánimos, mientras se escuchaban gritos como “¿qué te pasa?”. El vídeo ya suma miles de visualizaciones.
