Juzgan a una mujer por hacerse con 350.000 euros de la empresa de su exmarido en Vigo

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, celebrará este miércoles el juicio contra una mujer acusada de apropiarse de más de 350.000 euros de la empresa de su exmarido, en la que todavía figuraba como administradora pese a que la pareja ya se encontraba separada.

Según sostiene la Fiscalía, los hechos se remontan a finales de 2019, cuando ambos estaban inmersos en un proceso de separación y valoraban formalizar el divorcio. Aunque la acusada mantenía el cargo de administradora de la sociedad por estar casados en régimen de gananciales, el Ministerio Público asegura que ya no desarrollaba ninguna actividad efectiva dentro de la empresa.

Aprovechando esa condición, la mujer habría realizado diversas transferencias desde las cuentas de la sociedad hacia otras cuentas bancarias, por un importe superior a los 350.000 euros. Parte de ese dinero habría terminado en la cuenta de un familiar, concretamente un primo de la acusada, con quien presuntamente se habría coordinado para dificultar el rastreo de los fondos.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para la procesada una pena de cuatro años de prisión por los supuestos delitos de administración desleal y apropiación indebida, además de una multa que supera los 3.000 euros.

Para el primo de la acusada, considerado colaborador en la operativa, el Ministerio Público reclama nueve meses de cárcel y una multa de 1.800 euros.

Además de las penas de carácter penal, la acusación reclama que la mujer reintegre a la empresa la totalidad del dinero presuntamente desviado, una cantidad que supera los 350.000 euros. El juicio permitirá esclarecer el destino final de los fondos y determinar la responsabilidad de los acusados en los hechos investigados.