La Audiencia Provincial de A Coruña juzga, el próximo lunes a las 09.45 horas, a tres personas acusadas de estafar 127.388 euros a un hombre al que convencieron para invertir en la reforma de un establecimiento hostelero que regentaban en Portosín.

Según el escrito de Fiscalía, los hechos se remontan a julio de 2022, cuando una de las acusadas gestionaba junto a su pareja una cervecería en Portosín. Por esas fechas, la víctima comenzó a residir en la zona junto a su madre, incapacitada por sentencia judicial, y empezó a frecuentar el establecimiento, donde conoció a los dos acusados y al padre de la mujer, también procesado.

Con el paso de los días se creó una relación de confianza entre ellos. Los acusados llegaron a conocer detalles de su vida personal y familiar y, en algunas ocasiones, le ayudaron en el cuidado de su madre, incluso con traslados al hospital y tareas domésticas.

En ese contexto, y conociendo su holgada situación económica, los tres acusados le propusieron aportar dinero para acometer una reforma integral de la cervecería, mediante obras y adquisiciones que permitirían mejorar el establecimiento y multiplicar los beneficios de la actividad hostelera. A cambio, participaría en las ganancias del negocio.

Así las cosas, en agosto de 2022, la víctima realizó una primera entrega de 1.000 euros. A partir de ahí, llevó a cabo diferentes entregas de dinero, hasta alcanzar un total de 127.388 euros, que los procesados incorporaron a su patrimonio.

Por todo ello, el Ministerio Público los considera a los tres autores de un delito continuado de estafa y pide para ellos cinco años de prisión. Además, deberán indemnizar, de manera conjunta y solidaria, a la víctima en la cantidad de 127.388 euros por las diferentes cantidades sustraídas.