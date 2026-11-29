Juzgan a tres acusados de estafar 127.388 euros a un hombre con la reforma de una cervecería en Portosín
CINCO AÑOS DE CÁRCEL
Los tres acusados habrían aprovechado la relación de confianza que mantenían con la víctima para convencerla de invertir 127.388 euros en la reforma de una cervecería de Portosín, prometiéndole participar en los beneficios del negocio. La Fiscalía pide cinco años de prisión para cada uno y que indemnicen conjuntamente al perjudicado por la totalidad del dinero.
La Audiencia Provincial de A Coruña juzga, el próximo lunes a las 09.45 horas, a tres personas acusadas de estafar 127.388 euros a un hombre al que convencieron para invertir en la reforma de un establecimiento hostelero que regentaban en Portosín.
Según el escrito de Fiscalía, los hechos se remontan a julio de 2022, cuando una de las acusadas gestionaba junto a su pareja una cervecería en Portosín. Por esas fechas, la víctima comenzó a residir en la zona junto a su madre, incapacitada por sentencia judicial, y empezó a frecuentar el establecimiento, donde conoció a los dos acusados y al padre de la mujer, también procesado.
Con el paso de los días se creó una relación de confianza entre ellos. Los acusados llegaron a conocer detalles de su vida personal y familiar y, en algunas ocasiones, le ayudaron en el cuidado de su madre, incluso con traslados al hospital y tareas domésticas.
En ese contexto, y conociendo su holgada situación económica, los tres acusados le propusieron aportar dinero para acometer una reforma integral de la cervecería, mediante obras y adquisiciones que permitirían mejorar el establecimiento y multiplicar los beneficios de la actividad hostelera. A cambio, participaría en las ganancias del negocio.
Así las cosas, en agosto de 2022, la víctima realizó una primera entrega de 1.000 euros. A partir de ahí, llevó a cabo diferentes entregas de dinero, hasta alcanzar un total de 127.388 euros, que los procesados incorporaron a su patrimonio.
Por todo ello, el Ministerio Público los considera a los tres autores de un delito continuado de estafa y pide para ellos cinco años de prisión. Además, deberán indemnizar, de manera conjunta y solidaria, a la víctima en la cantidad de 127.388 euros por las diferentes cantidades sustraídas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
BIODIVERSIDAD ÚNICA
Hallan en Cíes cuatro hongos nunca vistos antes en Galicia
Lo último
MERCADOS FINANCIEROS
Las bolsas mundiales luchan para captar nuevas empresas