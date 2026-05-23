La ley de traspaso de la AP-9 llegará el martes al Congreso

La ley de traspaso de la Autopista del Atlántico (AP-9) que salió de Galicia hacia el Congreso está a las puertas de una cita en la Cámara baja la próxima semana, cita que podría ser clave toda vez que los miembros de la ponencia que trabaja en la misma se había fijado mayo como horizonte para cerrar un texto que pueda seguir tramitación y ser debatido en la Comisión de Transportes.

Precedida por dos reuniones previas, la ponencia que trabaja en el Congreso en esta ley orgánica de transferencia de una vía estratégica de comunicación gallega, que se constituyó el pasado mes de marzo tras numerosas prórrogas en la tramitación, volverá a mantener un encuentro el próximo martes 26.

En la última reunión, a finales del pasado mes de abril, los miembros de este órgano habían puesto el foco en mayo para poder cerrar un texto al que, incluso en el mejor de los casos, le quedarían varios pasos de tramitación por delante -el primero, ir a la Comisión de Transportes, antes de recalar en el pleno, dado que se trata de una ley orgánica-.

Entonces, populares y nacionalistas reivindicaron respetar el acuerdo unánime que salió de la Cámara autonómica, lo que implicaría la retirada de las enmiendas presentadas por PSOE y Sumar.

De todas las enmiendas registradas, una de las que supone una alteración más significativa para el texto la presentó el PSOE y vincula la transferencia a la “administración y explotación” de la vía, pero no a su titularidad, que continuaría siendo estatal.

Titularidad

Sin embargo, tras el último encuentro de la ponencia, la diputada socialista Patricia Otero proclamó que su grupo también trabaja para que la AP-9 “sea de titularidad gallega”, si bien insistió en que la prioridad es que “no cueste ni un euro a los usuarios”.

A las puertas del encuentro del próximo martes y ver si se retiran o no las enmiendas, Otero trasladó que el PSOE tiene “la mejor disposición para que se apruebe una ley que tenga el máximo acuerdo”.

Otero recordó que la AP-9 “preocupa al PSOE y ha estado en el centro de su agenda desde que hemos llegado al Gobierno”, y cargó contra el Partido Popular por su “memoria muy selectiva”. “Hay quien parece no acordarse de que firmó una prórroga ilegal, como ya confirmó Bruselas, que condenó a los gallegos y gallegas a seguir pagando una autopista más que amortizada”, afirmó.

“Estamos dispuestos a alcanzar un acuerdo sobre todos los aspectos de la ley, lo que incluye la transferencia, pero nuestra prioridad es y siempre ha sido la misma, y la estamos consiguiendo: que la AP-9 les cueste cero euros a los gallegos y a las gallegas”, remarcó.

Quien sí avanza que en principio no tiene intención de retirar las enmiendas es Sumar, a través de su portavoz, la gallega Verónica Martínez Barbero. El objetivo es “mantenerlas vivas” y que cada cual “se retrate en comisión” si así corresponde. Aunque la formación está de acuerdo en aprobar la ley y el objetivo debería ser “nacionalizar” la autopista.

Prorrogas de la concesión

Sumar en su día optó por no enmendar el articulado pero sí la exposición de motivos de la ley para subrayar que la “penalización” que sufren los usuarios debido a los peajes en una infraestructura que vertebra el territorio “se vio agravada” por las prórrogas de la concesión aprobadas durante los gobiernos de José María Aznar (año 2000) y de Mariano Rajoy (año 2011).

Pero, además, el partido de Yolanda Díaz aprovechó para introducir disposiciones adicionales nuevas ligadas desvinculadas de la AP-9, una de ellas para impulsar la “adaptación de la protección por cese de actividad” a las particularidades del marisqueo para “garantizar una cobertura adecuada durante los periodos de inactividad forzosa”.

También apuesta por reconocer coeficientes reductores en condiciones especiales a trabajadores de exterior que participen de forma directa en el desarrollo de labores mineras distintas de las de roza y arranque en las que haya riesgo de inhalación de partículas.

Nacionalistas y populares, a la espera

Tanto nacionalistas como populares, a la espera de la cita de este martes, se reafirmaron en su postura de que debe mantenerse el contenido íntegro del texto que partió de la Cámara autonómica.

Los populares manifestaron su deseo de que se materialice el acuerdo para poder seguir avanzando en la tramitación de la ley y no está dispuesto a aceptar enmiendas que, por ejemplo, maticen que se traspase la titularidad de la vía.

Por su parte, fuentes nacionalistas consultadas reafirmaron que el BNG también mantiene la postura ya explicitada por Néstor Rego: “debe producirse la transferencia de la titularidad de la AP-9, no solo de la gestión” y, en el plano económico, garantizarse que la Administración autonómica no asume “cargas que no le corresponden”.

Fuentes de Sumar mantuvieron que son enmiendas que buscan mejorar otras cuestiones “de especial relevancia” para sectores gallegos.