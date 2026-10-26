Liberan a 22 mujeres obligadas a prostituirse en una red criminal con conexiones en Vigo

Uno de los registros se llevó a cabo en Vigo, dentro de una operación contra una red de trata de seres humanos con conexiones en varias localidades españolas.

La Guardia Civil ha liberado a 22 mujeres extranjeras obligadas a ejercer la prostitución tras desarticular una red criminal asentada en Sevilla y relacionada con otras organizaciones delictivas en distintos puntos de España, entre ellos Vigo. La operación, denominada Bonifaz, se ha saldado con 19 detenidos, investigados por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, explotación sexual, agresión sexual y pertenencia a organización criminal.

Captaban a las mujeres con falsas ofertas de empleo

Según la investigación, la organización captaba a sus víctimas en países de Latinoamérica mediante falsas promesas de trabajo en España, supuestamente para cuidar a personas mayores. La red asumía inicialmente los gastos del viaje y los trámites de documentación, pero, una vez que las mujeres llegaban al país, les retiraba los pasaportes y les comunicaba que habían contraído una deuda de aproximadamente 10.000 euros por el desplazamiento y el alojamiento.

La Guardia Civil libera a 22 mujeres víctimas de explotación sexual y detuvo a 19 personas en la operación contra la red criminal. | Guardia Civil

Para obligarlas a ejercer la prostitución, los integrantes de la organización recurrían a coacciones e intimidaciones, incluidas amenazas contra sus familiares en los países de origen. Las mujeres eran destinadas a prostíbulos gestionados por la propia red.

La investigación también permitió detectar que las víctimas eran trasladadas periódicamente entre inmuebles vinculados a distintas organizaciones criminales, una práctica que dificultaba las pesquisas policiales. Además, las deudas pasaban de una organización a otra y aumentaban, obligando a las mujeres a continuar ejerciendo la prostitución para saldarlas.

Los agentes intervinieron dinero en efectivo, teléfonos móviles, dispositivos de videovigilancia y documentación durante los registros realizados en el marco de la operación Bonifaz.canva | Guardia Civil

Registros en Vigo y otras localidades

La operación se desarrolló en dos fases. La primera tuvo lugar a finales de septiembre, con seis entradas y registros en inmuebles utilizados para la explotación sexual en Sevilla. En esta fase también se practicaron detenciones en Gelves, en Sevilla, y Jerez de la Frontera, en Cádiz. Los agentes identificaron a 15 mujeres que ejercían la prostitución para la organización, dos de las cuales solicitaron protección en casas de acogida especializadas.

La segunda fase se llevó a cabo este mes con seis registros en Vigo, Mijas (Málaga), Peñíscola (Castellón) y Alzira (Valencia). En estas actuaciones fueron detenidas ocho personas y localizadas otras siete mujeres explotadas por la organización.

Durante los registros, la Guardia Civil intervino dos vehículos de alta gama, dispositivos de videovigilancia utilizados para controlar a las víctimas, teléfonos móviles, terminales de pago electrónico, documentación contable, contratos fraudulentos y dinero en efectivo. En la segunda fase se incautaron otros 7.780 euros, además de dispositivos electrónicos y documentación.

La investigación continúa abierta debido al volumen de documentación intervenida, que todavía está siendo analizada. La Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones policiales.