Localizada con vida la joven de 25 años desaparecida en Vigo desde el 9 de septiembre

La joven de 25 años, ha sido localizada con vida después de permanecer en paradero desconocido desde el pasado 9 de septiembre en Vigo. La alerta de búsqueda había sido difundida por SOS Desaparecidos el viernes, cuando se solicitó la colaboración ciudadana para tratar de localizarla.

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La joven había sido descrita como de complexión delgada, 1,55 metros de estatura, con trenzas rojas y varios piercings. Su desaparición había generado preocupación entre su entorno y motivado la difusión de su imagen para facilitar su localización.

La aparición de Meheret pone fin a once días de búsqueda, después de que su desaparición se comunicase públicamente el pasado 18 de septiembre.