Localizada con vida la joven de 25 años desaparecida en Vigo desde el 9 de septiembre

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La joven viguesa ha sido localizada con vida tras permanecer once días en paradero desconocido

La Región
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Publicado: 20 sep 2026 - 20:08 Actualizado: 20 sep 2026 - 20:38
Edificios residenciales en el centro de Vigo.
Edificios residenciales en el centro de Vigo. | Europa Press

La joven de 25 años, ha sido localizada con vida después de permanecer en paradero desconocido desde el pasado 9 de septiembre en Vigo. La alerta de búsqueda había sido difundida por SOS Desaparecidos el viernes, cuando se solicitó la colaboración ciudadana para tratar de localizarla.

La joven había sido descrita como de complexión delgada, 1,55 metros de estatura, con trenzas rojas y varios piercings. Su desaparición había generado preocupación entre su entorno y motivado la difusión de su imagen para facilitar su localización.

La aparición de Meheret pone fin a once días de búsqueda, después de que su desaparición se comunicase públicamente el pasado 18 de septiembre.

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