Desaparecida en Vigo una joven de 25 años desde el 9 de septiembre

PIDEN COLABORACIÓN

La plataforma SOS Desaparecidos pide colaboración ciudadana para localizar a Meheret G.D., vista por última vez el 9 de septiembre en Vigo

La joven desaparecida en Vigo
La joven desaparecida en Vigo

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta por la desaparición, en Vigo, de una joven de 25 años de edad, de la que se desconoce su paradero desde el pasado 9 de septiembre.

Según los datos aportados por la entidad, la chica se llama Meheret G.D., es de complexión delgada, mide 1,55 m de estatura y lleva trenzas rojas y varios piercings.

SOS Desaparecidos aporta el teléfono 868 286 726 y la dirección de correo info@sosdesaparecidos.es para quien pueda aportar información sobre el paradero de esta joven.

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