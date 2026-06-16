Muere un hombre tras recibir un disparo durante una operación antidroga en Cambados

Un hombre de 31 años, identificado con las iniciales J.S.T., ha muerto este martes en el municipio pontevedrés de Cambados tras recibir un disparo supuestamente efectuado por un agente de la Policía Nacional durante una operación antidroga desarrollada en varios puntos de la comarca de O Salnés.

Los hechos ocurrieron en la zona de Corbillón, donde el fallecido era uno de los investigados en relación con el tráfico de drogas.

El hombre ingresó en el hospital de O Salnés alrededor de las 7:30 horas con una herida de bala, pero falleció poco después debido a la gravedad de su estado, según informó el propio centro sanitario.

El abogado de la familia sostiene que no se produjo un tiroteo, sino un único disparo policial, y asegura que el fallecido se encontraba desarmado en el momento de la intervención. La versión de la defensa añade que no se hallaron armas en el domicilio registrado.

Tras el suceso, se ha abierto una investigación por presunto homicidio, que ha sido asumida por la Guardia Civil. La operación antidroga, que incluye registros en varias localidades de O Salnés, continúa bajo secreto de sumario y está coordinada por el juzgado de instrucción de Cambados.