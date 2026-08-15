Localizan en una finca al octogenario desaparecido en Cangas

Se incorporaron al dispositivo el Grupo de Apoyo Logístico de la Agencia Gallega de Emergencias (Axega) y un equipo de drones

Particulares que participaban en el operativo de búsqueda localizaron cerca de su domicilio al octogenario desaparecido en Cangas desde la madrugada del viernes. El hombre fue encontrado en una finca próxima a su vivienda, situada en la parroquia canguesa de O Hío.

Según la información facilitada por el CIAE 112 Galicia, el octogenario recibió asistencia de los servicios sanitarios, ya que necesitaba retomar su medicación habitual.

La búsqueda estaba coordinada por la Guardia Civil y contó también con la participación de miembros del Servicio Municipal de Emergencias de Cangas. Además, alrededor de las 20,30 horas del viernes se incorporaron al dispositivo el Grupo de Apoyo Logístico de la Agencia Gallega de Emergencias (Axega) y un equipo de drones para reforzar las labores de localización.

El hombre había salido de su domicilio alrededor de las cinco de la madrugada y desde entonces no se había tenido noticia de su paradero. Los agentes habían advertido de que padecía problemas de salud que podían dificultarle caminar, por lo que sospechaban que podía encontrarse en las inmediaciones de su vivienda, como finalmente ocurrió.