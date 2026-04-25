Localizan al vecino de Salvaterra de Miño desaparecido tras un amplio dispositivo de búsqueda

Final feliz en Salvaterra de Miño tras la localización en buen estado de salud de Evaristo, el vecino de 95 años que había desaparecido el viernes de su residencia, lo que activó un amplio dispositivo de búsqueda en el área de Vigo.

El hallazgo fue realizado por una patrulla de la Guardia Civil, poniendo fin a varias horas de incertidumbre en las que participaron numerosos medios de emergencia, incluidos efectivos del 112 Galicia, Protección Civil, bomberos, Guardia Civil, Policía Local y equipos de drones de Axega, además de colaboración transfronteriza con Portugal.

El hombre fue visto por última vez en las inmediaciones de su residencia y todo apunta a que salió a pasear antes de desorientarse. Durante el operativo se rastrearon zonas urbanas, rurales y fluviales, incluso con apoyo de una lancha de la Armada en el río Miño, ante la posibilidad de que hubiera intentado desplazarse hacia su antiguo domicilio en Tui.

Tras su localización, el Concello de Salvaterra de Miño agradeció públicamente la implicación de todos los equipos de emergencia y la colaboración ciudadana en la difusión del caso, que permitió agilizar las labores de búsqueda.