Encuentran a salvo a un mujer nonagenaria desaparecida en Ourense

Una mujer nonagenaria ha sido encontrada en la mañana de este martes a salvo tras denunciar su familia la desaparición de su domicilio de San Amaro, en Ourense, la noche anterior después de que la mujer no volviese a casa por la tarde.

La noche del lunes se tuvo conocimiento de la desaparición de la mujer en la zona de San Amaro, concretamente en la parroquia de Salamonde. El aviso se registró alrededor de las 23,30 horas de la noche, lo que activó de inmediato los protocolos habituales de búsqueda.

Durante la madrugada se organizó un operativo en el que participaron varios equipos de emergencia y voluntariado, entre ellos miembros de Protección Civil de distintos municipios de la zona. Además, se realizaron rastreos por caminos y áreas cercanas con el objetivo de localizarla lo antes posible. Finalmente, a primera hora de la mañana de este martes, la Guardia Civil confirmó que había sido localizada en un camino de la zona.