Localizan sin vida al vecino de Negreira desaparecido desde el jueves

DE 69 AÑOS

El hombre de 69 años desaparecido en Campologo (Negreira) ha sido hallado sin vida en las inmediaciones de la capilla de San Xoán do Carballoso

La Región
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Publicado: 12 sep 2026 - 11:14 Actualizado: 12 sep 2026 - 11:15
José Manuel Baña Sieira
José Manuel Baña Sieira | Cedida

El vecino de Campologo, en el municipio coruñés de Negreira, que llevaba desaparecido desde el jueves ha sido localizado sin vida.

Según han informado fuentes del dispositivo de búsqueda, el hombre, de 69 años, fue localizado en la tarde del viernes en las inmediaciones de la capilla de San Xoán do Carballoso, en la parroquia de Xallas.

El hombre había sido visto por última vez sobre las 12.00 horas del jueves en su domicilio.

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