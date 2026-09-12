Localizan sin vida al vecino de Negreira desaparecido desde el jueves

El vecino de Campologo, en el municipio coruñés de Negreira, que llevaba desaparecido desde el jueves ha sido localizado sin vida.

Según han informado fuentes del dispositivo de búsqueda, el hombre, de 69 años, fue localizado en la tarde del viernes en las inmediaciones de la capilla de San Xoán do Carballoso, en la parroquia de Xallas.

El hombre había sido visto por última vez sobre las 12.00 horas del jueves en su domicilio.