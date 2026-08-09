Loquillo celebra con sus seguidores gallegos cincuenta años en la música

Un pequeño respiro, atrás quedan dos días inolvidables en A Rúa con la mejor música gallega. Ahora, con el impulso de los Concertos do Xacobeo, de la mano de la Xunta de Galicia regresa a Sanxenxo la cuarta edición de Costa Feira, un evento que reúne lo mejor del pop rock español de las últimas décadas en un mes inolvidable en el epicentro de las Rías Baixas. Día marcado en rojo este lunes, concierto del barcelonés Loquillo con su gira “Corazones Legendarios”, con la que celebrará con sus seguidores gallegos y del resto de España y del mundo sus cincuenta años de carrera.

“Corazones legendarios”, un doble álbum con título inspirado en el “Legendary hearts” de Lou Reed. En este trabajo recoge el catalán muchas de sus mejores canciones grabadas en nuevas versiones y reinterpretadas junto a una épica colección de artistas. Este disco, producido durante todo 2024 y 2025, supera todas las expectativas iniciales y ha acabado reuniendo a más de una veintena de artistas que han grabado sus voces junto a las de Loquillo.

Desde la inaugural “Rock and Roll Star”, con Leiva y Rubén Pozo recuperando por una tarde el espíritu Pereza, a compañeros con los que compartió sus inicios como Alaska, Manolo García o Carlos Segarra. Voces llenas de rock como Coque Malla, Calamaro, Tarque, Miguel Ríos, Kutxi Romero o Dani Martín se funden con momentos más poéticos junto a Miguel Poveda, Ismael Serrano o Nacho Vegas.

Todavía sin salir de Sanxenxo, Costa Feira dedica el jueves al género pop con artistas que arrasan entre la juventud: Hey Kid, Inazio, Íñigo Quintero, Mafalda Cardenal, Mälmo 040 o Pavlenha.

Un día más tarde, turno para el Nachiños Fest, una cita ineludible en Ferrolterra. De tamaño pequeño, el festival conserva un ambiente relajado y más íntimo. En este 2026, el festival celebra su séptima edición con un cartel en el que no faltan The Rapants, Baiuca, La Milagrosa, Puño Dragón, Pavlenha, Eris Mackenzie, Hydn, Raze, Dj Flaca y Grande Osso.

Llega el fin de semana, será el sábado cuando Rusowsky presente su espectáculo “Daisy” en Sanxenxo. El artista madrileño es una de las voces del pop alternativo del momento y ya ha conquistado miles de seguidores en todo el mundo.

Echando la vista un poco más allá, Taburete presentará el jueves 20 en la localidad pontevedresa Sanxenxo su nuevo disco “El perro que fuma”. En este trabajo, el grupo madrileño explora nuevos sonidos y texturas sin renunciar a su sello, una mezcla entre el pop y el rock e influencias folk o rancheras.