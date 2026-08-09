O Son da Estación triunfó de nuevo en las calles de A Rúa

La Praza da Estación de A Rúa volvió a llenarse de música y público con la celebración de la tercera edición de O Son da Estación, una cita que consiguió consolidarse un año más como uno de los principales acontecimientos musicales del verano en Valdeorras. La jornada transcurrió con un gran ambiente y, después de las dificultades meteorológicas sufridas en anteriores ediciones, la lluvia terminó respetando el desarrollo del festival.

El evento, incluido en los Concertos do Xacobeo y de entrada gratuita, reunió a cientos de personas en torno a un cartel encabezado por Baiuca, acompañado por Nadadora, Luis Fercán y KillVir DJ.

Los asistentes disfrutaron desde la fusión de música tradicional gallega y electrónica de Baiuca hasta el indie de Nadadora o la canción de autor de Luis Fercán., KillVir DJ puso el cierre a la noche.

Uno de los momentos más esperados fue la actuación de Baiuca, que llegó a A Rúa, para presentar su particular mezcla de sonidos tradicionales y electrónica. Era, además, la primera vez que el artista actuaba en Valdeorras tras varios años de éxitos por otros lugares tanto de Galicia como por España.

También destacó el regreso de Nadadora, formación de referencia del indie nacional que volvió a los escenarios después de quince años de parón y que incluyó A Rúa entre sus pocas actuaciones de este año para presentar su nuevo trabajo.

Actuación de Repunante en O Son da Estación de A Rúa. | Álex Lorenzo

La programación contó igualmente con Luis Fercán, artista gallego que lleva una década actuando en solitario tras pasar por varias bandas en la zona de Compostela y que actualmente aúna folclore y modernidad.

El viernes se estrenó Sons Urbanos, una nueva propuesta dedicada a los sonidos urbanos. La primera edición contó con 9Louro, Kid Mount, Kike Varela y Mela, artista valdeorresa que tuvo una destacada actuación ante el público rues. Este evento contó además con la presencia del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, quien destacó la importancia de llevar grandes propuestas musicales fuera de las principales ciudades y defendió el papel de estos eventos como elementos de dinamización turística, económica y social.