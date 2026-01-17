La madre de Diego Bello revela que su hijo sufrió amenazas de muerte

El juicio por el asesinato del joven coruñés Diego Bello en Filipinas vivió una jornada clave con la declaración de su madre, Pilar Lafuente, ante el tribunal que instruye el caso en Manila. Bello, de 32 años, murió tiroteado el 8 de enero de 2020 en la isla de Siargao, en una supuesta operación antidroga enmarcada en la guerra contra las drogas del entonces presidente Rodrigo Duterte. Sin embargo, la familia sostiene que no se trató de una actuación policial fortuita, sino de una ejecución planificada.

Pilar Lafuente ratificó ante la jueza las amenazas de muerte que Diego había recibido por parte de Miguel Villafuerte, gobernador de Camarines del Sur y miembro de una influyente dinastía política. La madre explicó que existieron intimidaciones graves y reiteradas, entre ellas reuniones en las que llegó a colocarse un arma sobre la mesa y encuentros directos en los que Diego y su socio fueron presionados. Villafuerte residía frente a la discoteca que regentaba el joven, lo que refuerza, según la acusación, el contexto de hostigamiento previo a la detención y posterior muerte.

La declaración fue considerada una prueba relevante para la acusación y se produjo en presencia de los tres policías imputados.

Antes de esta comparecencia, los familiares mantuvieron diversas reuniones con autoridades filipinas, acompañados por su abogado, Guillermo Mosquera, y por el cónsul de España en Filipinas, Ignacio Sánchez Taboada. Se reunieron con el NBI y con responsables del informe que desmonta la versión policial, así como con un secretario de la Oficina del Ombudsman, para trasladar sus preocupaciones sobre el caso.

La investigación concluye que no hubo enfrentamiento armado y que Diego fue disparado cuando ya estaba en el suelo. Los agentes se enfrentan a cargos de asesinato y manipulación de pruebas.