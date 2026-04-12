Una madre inicia una huelga de hambre para exigir la escolarización de su hijo con discapacidad en A Coruña

La coruñesa Carmen Villar iniciará este lunes una huelga de hambre frente a un edificio administrativo de la Xunta de Galicia en A Coruña para reclamar una solución a la situación de su hijo de acogida, un menor de 15 años con un 49% de discapacidad que lleva más de un año sin escolarizar.

La mujer ha anunciado que acudirá a las 09:00 horas a la Delegación Provincial de la Consellería de Educación y permanecerá allí “hasta que se solucione” el problema o su estado físico se lo permita. “No me han dejado otra”, ha asegurado.

14 meses sin ir a clase

El menor, con un grado de dependencia severo, fue acogido de forma permanente hace 12 años y está bajo tutela de la administración autonómica. Durante los cursos 2023-24 y 2024-25 estuvo escolarizado en el centro Agarimo, en Arteixo, pero fue expulsado cautelarmente en febrero de 2025 por motivos de seguridad.

Según relata la familia, el propio equipo educativo reconoció la “falta de medios” para atender adecuadamente al menor, lo que derivó en incidentes que motivaron su salida del centro. Desde entonces, no ha sido reubicado en otro recurso educativo adecuado.

Denuncia de “desprotección institucional”

La familia asegura sentirse en una situación de “desprotección institucional”, ya que el menor acumula ya 14 meses sin escolarización. “Cuanto más tiempo pasa, más se agrava la situación. Este año perdido ya no lo recupera”, lamenta Villar.

Durante este periodo, el joven fue trasladado temporalmente a un centro de protección de adolescentes en Lugo, del que también fue expulsado.

En diciembre de 2025, un auto judicial estableció que el menor debía residir con su familia y asistir a un centro de educación especial. Sin embargo, según denuncia la madre, en marzo de 2026 la Administración volvió a proponer su escolarización en el mismo centro del que había sido expulsado, pese a que este había reconocido por escrito no disponer de los recursos necesarios.

Ante esta situación, Villar ha decidido iniciar una protesta indefinida para exigir una solución que garantice el derecho a la educación de su hijo.