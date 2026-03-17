El Concello de Ourense niega descuentos a gente con discapacidad

Tras seis años de vallas, falsas promesas y un sinfín de excusas, la piscina termal de As Burgas está más cerca de reabrir esta primavera, pero el regreso viene con cambios. Lo que nació como un espacio accesible se convertirá en un modelo de negocio sin piedad con los colectivos más vulnerables. El gobierno municipal intentará aprobar este miércoles en pleno la ordenanza que fija la entrada general en 7 euros y el abono mensual en 25. Para garantizar que el balance cuadre, el informe de resolución de enmiendas, firmado por el coordinador general del Concello de Ourense, Juan Ramón Costas, tumba todas las propuestas de la oposición, también las que exigían descuentos a pensionistas, parados, familias numerosas o personas con discapacidad.

El Concello prioriza la carga burocrática y la recaudación.

Argumentos municipales

Para denegar la rebaja a parados y pensionistas, el informe argumenta que comprobar su condición “implicaría unha carga administrativa adicional para o servizo” que “podería resultar desproporcionada en relación co beneficio obtido”. Tras descartar asumir el trabajo de verificar a los usuarios, llegan a dudar de su necesidad, ya que la edad o falta de empleo “non sempre se corresponde coa situación económica real”.

Tampoco prosperaron las tarifas progresivas según la renta propuestas por el BNG -ante la imposibilidad de hacer discrIminación entre empadronados y no empadronados-. El gobierno local las descarta porque exigir certificados tributarios generaría “complexidades administrativas” inasumibles.

La frialdad burocrática también afecta a las peticiones para personas con discapacidad. Para negarles el descuento del 50% que pedían los partidos, el dictamen señala que “a discapacidade, por si soa, non determina sempre unha menor capacidade económica”, alertando de que esto comprometería “a autosuficiencia financeira” de la instalación. Una visión que ignora el valor terapéutico de las aguas termales.

Más llamativa es la respuesta reservada a las familias numerosas. Tras insistir en que tener varios hijos “non implica necesariamente unha situación de vulnerabilidade económica”, el documento despacha la enmienda con un juicio de valor: “Hai que ter en conta que non estamos ante una piscina de uso infantil”.

La única concesión del gobierno local es delegar en la Comisión de Pleno bonificaciones futuras. Sin embargo, el informe advierte que cualquier descuento se aplazará hasta tener datos reales de uso, supeditado a la “evolución dos ingresos que vaia xerando a propia actividade”.