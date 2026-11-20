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AIXIÑA
O PP de Ourense reuniu en Aixiña á súa militancia nun multitudinario magosto, un encontro no que exhibiron “unidade e forza” para afrontar a recta final da campaña electoral de cara ao 29 de novembro. O acto contou coa participación da secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado; o presidente provincial, Luis Menor; os cabezas de lista ao Congreso e ao Senado, Ana Belén Vázquez e Miguel Santalices; e a candidata á alcaldía da cidade, Ana Méndez, quen exerceu como anfitrioa.
O líder dos populares ourensáns, Luis Menor, definiu o magosto como unha demostración de “amizade, reencontro e convivencia”, aproveitando para enxalzar o papel da provincia na cita electoral: “Ourense deulle ao mundo bo viño, bo Entroido e está a piques de dar o mellor presidente para España”. Menor fixo referencia ao cara a cara televisivo da noite anterior entre Feijóo e Pedro Sánchez, asegurando que o candidato popular foi o “indiscutible gañador” fronte ao ton “vitimista e nada crible” do socialista, polo que pediu que “non quede un só voto fóra das urnas”.
Nesta mesma liña, a cabeza de lista ao Congreso, Ana Vázquez, subliñou que os españois terán que elixir entre “a mentira e a incompetencia” ou “a honradez e o rigor de Alberto Núñez Feijóo”, sentenciando sobre o debate televisivo que “a decencia gañou o debate e gañará nas urnas”, insistindo en que España “merece un presidente decente”.
A xornada festiva serviu tamén para que a candidata á Alcaldía, Ana Méndez, agradecese o traballo dos interventores, apoderados e equipos de campaña; mentres que o número un ao Senado, Miguel Santalices, apelou a acadar unha maioría sólida que garanta “estabilidade, seguridade e oportunidades” sen depender de negociacións que condicionen o futuro de España, incidindo en que cada voto será “determinante”.
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