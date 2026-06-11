Manuel Reigosa, rector de la UVigo lamenta “errores humanos” de la PAU

El rector en funciones de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, lamentó los “errores humanos y puntuales” que se dieron durante la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). En este sentido, ha trasladado que, desde la universidad, están “totalmente abiertos a mudar el sistema para hacerlo mejor”.

Así lo indicó antes de la investidura del catedrático de Educación António Manuel Seixas, en el Campus de Ourense, después de que rectores de las tres universidades públicas gallegas emitiesen este pasado martes un comunicado conjunto para instar a la Xunta a actualizar la normativa que regula la PAU para “reducir el riesgo de error humano”.

Reigosa reiteró dicha propuesta, para “asegurar mucho mejor que se disminuya el número de errores”, apuntando al Ejecutivo gallego por ser el que tiene “responsabilidad legislativa” al ser “representante legítimo de la ciudadanía”, e insistiendo en que universidades quieren “formar parte del proceso y aportar ideas y soluciones desde el profundo conocimiento de los delegados”.

“Estamos totalmente abiertos a que mudemos el sistema para hacerlo mejor y creo que tampoco hay que concederle más importancia a lo que entiendo que fueron errores puntuales. Seguirán trabajando para que no se comentan en el futuro”, destacó.

Modificación

Este pasado martes, los rectores de las tres universidades gallegas realizaron un comunicado conjunto en apoyo a las personas delegadas en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), así como para instar a la Xunta a actualizar la normativa que regula las pruebas y “reducir el riesgo de error humano”.

Según explicaban las instituciones académicas, las delegaciones universitarias ya remitieron a la Consellería de Educación en 2024 una propuesta de modificación de la orden vigente, que data de 2011. Entre las mejoras propuestas destacaba la incorporación de una segunda persona en la elaboración de los exámenes por cada materia para reforzar la revisión de contenidos. Con todo, insisten en que no recibieron respuesta por parte del Gobierno autonómico.