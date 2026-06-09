Las universidades gallegas y la Xunta chocan por los errores en la PAU

Las tres universidades públicas gallegas reforzaron ayer su posición común ante la polémica generada por las incidencias en la última convocatoria de las pruebas de acceso a la universidad. En un comunicado conjunto, las rectoras y los rectores expresaron su apoyo a las personas delegadas en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) y reclamaron a la Xunta una actualización de la normativa que regula la PAU. Recordaron que el 28 de junio de 2024 remitieron a la Consellería de Educación una propuesta de modificación de la orden vigente, aprobada en 2011, sin haber recibido respuesta.

La rectora y los rectores de las tres universidades públicas instan a la Xunta de Galicia a actualizar la normativa que regula las pruebas de acceso a la universidad para “reducir el riesgo de error humano”.

Entre las mejoras propuestas destacaba la incorporación de una segunda persona en la elaboración de los exámenes por cada materia para reforzar la revisión de contenidos, una medida que, según han denunciado, no recibió respuesta por parte del Gobierno autonómico.

Los rectores defienden que el modelo de la CIUG -órgano compuesto al 50% por las universidades y la Consellería- ha sido un referente de “solidez” desde su creación en 1993, logrando que más de 500.000 estudiantes realizaran las pruebas “sin filtraciones”.

Sin embargo, señalan que las incidencias registradas en esta última convocatoria demuestran la necesidad de actualizar el sistema. El comunicado subraya que la organización de la PAU es un proceso “complejo” en el que participan más de mil profesionales que han actuado con “total rigor y profesionalidad”.

En paralelo, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, elevó el tono al calificar de “huida hacia adelante” la actitud de la CIUG ante lo que definió como una “sucesión constante de errores”.

Lamentó la falta de “visión empática” hacia estudiantes y familias en una situación que consideró “absolutamente anómala” y marcada por un “estrés generalizado”. La controversia creció después de que se conociese que el examen de Tecnología entregado el pasado miércoles se contradijo con el modelo publicado en septiembre por el propio grupo de trabajo de la CIUG.