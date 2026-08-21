Vuelve el mar de ardora en Galicia: dónde verlo esta semana y qué playas ofrecen más posibilidades

Mar de Ardora en la playa de A Lanzada, a 15 de julio de 2026, en una imagen de archivo.

El mar de ardora vuelve a dejarse ver en Galicia. El fenómeno de bioluminiscencia, uno de los espectáculos naturales más sorprendentes del verano, ha reaparecido en los últimos días en distintos puntos de la costa gallega, con especial protagonismo en la ría de Pontevedra, donde las aguas de Marín han ofrecido imágenes de un intenso brillo azul.

El fenómeno se produce cuando el agua es agitada por las olas, las embarcaciones o incluso por las personas que se bañan. En esos momentos, el mar parece encenderse con destellos azulados o turquesas, creando una estampa especialmente llamativa durante la noche.

La presencia de este espectáculo ha despertado de nuevo el interés de vecinos, visitantes y aficionados a la fotografía nocturna, que buscan estos días los mejores lugares para contemplar el resplandor.

¿Por qué brilla el mar?

El responsable de este fenómeno es principalmente el microorganismo Noctiluca scintillans, un organismo del fitoplancton que puede acumularse en determinadas zonas del litoral. Cuando el agua se mueve, estos microorganismos reaccionan mediante un proceso químico y emiten luz como mecanismo de defensa.

Por eso, el mar de ardora no puede verse todas las noches ni existe un calendario exacto que permita saber cuándo aparecerá. Su presencia depende de factores como la concentración de microorganismos, la temperatura y salinidad del agua, las corrientes, el estado del mar y las condiciones meteorológicas.

¿Dónde puede verse el mar de ardora en Galicia?

Aunque en los últimos días se ha observado en Marín y otros puntos de la ría de Pontevedra, este fenómeno puede aparecer en diferentes zonas del litoral gallego.

Entre los lugares que habitualmente se señalan como buenos puntos de observación están la playa de Carnota, uno de los grandes referentes para contemplar el fenómeno, además de distintos arenales de la Costa da Morte y las islas Cíes y Ons.

También se han registrado episodios en playas como Muxía, Figueiras, Os Riás, Rebordelo, A Ermida o Balarés.

La localización exacta, sin embargo, puede cambiar de una noche a otra. La presencia de fitoplancton bioluminiscente y las corrientes hacen que el fenómeno sea especialmente imprevisible.

Estas son las mejores condiciones para verlo

Para aumentar las posibilidades de contemplar el mar iluminado, los expertos recomiendan buscar zonas alejadas de la contaminación lumínica. Cuanto más oscura sea la noche, más fácil será apreciar los destellos sobre el agua.

Las noches con poca luna o luna nueva son especialmente favorables. También ayudan las temperaturas elevadas del agua y determinadas situaciones de mar en calma.

Una pista puede ser observar durante el día la aparición de tonalidades anaranjadas o rojizas en el agua, asociadas a una elevada concentración de fitoplancton. No obstante, su presencia no garantiza que esa misma noche vaya a producirse una intensa bioluminiscencia.

El fenómeno puede disfrutarse especialmente entre julio y septiembre, por lo que las próximas semanas todavía ofrecen oportunidades para contemplarlo.

Un espectáculo para ver y fotografiar

El regreso del mar de ardora ha vuelto a convertir las costas gallegas en un reclamo para los amantes de la fotografía nocturna. Para captarlo con una cámara es recomendable utilizar exposiciones largas y un trípode, mientras que los teléfonos móviles también pueden conseguir resultados llamativos si se utilizan en modo nocturno y se mantienen completamente estables.

En cualquier caso, el mejor aliado es la oscuridad. Cuando las olas rompen sobre la orilla y el agua comienza a emitir destellos azules, Galicia vuelve a ofrecer uno de sus espectáculos naturales más singulares del verano.