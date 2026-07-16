Mar de ardora en Galicia: cuándo verlo y las mejores playas para disfrutar del fenómeno

Mar de Ardora en la playa de A Lanzada, a 15 de julio de 2026, en Pontevedra, Galicia (España).

El mar de ardora ya ha vuelto a hacer acto de presencia en Galicia y ha dejado imágenes espectaculares en la playa de A Lanzada, entre O Grove y Sanxenxo. Durante las últimas noches, cientos de vecinos y turistas se acercaron al arenal para contemplar cómo las olas se iluminaban con un intenso brillo azul, uno de los fenómenos naturales más sorprendentes del verano.

La aparición de este espectáculo ha reavivado el interés por un fenómeno que cada año atrae a más curiosos y aficionados a la fotografía nocturna. Aunque no tiene una fecha fija, las condiciones de las últimas jornadas han permitido disfrutar de la bioluminiscencia en distintos puntos del litoral gallego, especialmente en las Rías Baixas y la Costa da Morte.

Tras el episodio vivido en A Lanzada, muchos se preguntan cuándo puede volver a verse el mar de ardora, por qué se produce y cuáles son las mejores playas de Galicia para contemplarlo.

¿Qué es el mar de ardora?

El mar de ardora es un fenómeno de bioluminiscencia marina provocado por millones de microorganismos, principalmente dinoflagelados, que emiten luz cuando el agua se agita por el oleaje, el viento o el movimiento de las personas. El resultado es un llamativo resplandor azul o verdoso que convierte la costa en un escenario único.

¿Cuándo se puede ver el mar de ardora en Galicia?

La mejor época para observarlo es entre julio y septiembre, coincidiendo con las noches más cálidas del verano. Su aparición depende de varios factores, como la temperatura del agua, las corrientes marinas, la concentración de fitoplancton y la ausencia de contaminación lumínica.

Los expertos recomiendan acudir a la playa a partir de las 22.30 horas, preferiblemente en noches sin luna o con poca iluminación y con el mar relativamente tranquilo.

Las mejores playas para ver el mar de ardora

La Costa da Morte es uno de los grandes referentes para disfrutar de este fenómeno. Destacan arenales como Carnota, Muxía, Nemiña, Os Riás (Malpica), Rebordelo (Cabana de Bergantiños), Balarés y A Ermida (Ponteceso), Estorde, Gures y Ézaro (Cee).

En las Rías Baixas, A Lanzada se ha consolidado como uno de los puntos más populares tras los episodios registrados estos días. También las islas Cíes y Ons, gracias a sus aguas limpias y la escasa contaminación lumínica, ofrecen algunas de las mejores condiciones para contemplar este espectáculo natural.

¿Por qué el mar brilla de color azul?

El característico color azul aparece cuando los microorganismos bioluminiscentes reaccionan al movimiento del agua mediante un proceso químico natural. Cada ola, paso o salpicadura activa pequeños destellos luminosos que duran apenas unos segundos.

Durante el día, esos mismos organismos pueden teñir el agua de tonos rojizos o anaranjados, dando lugar a las conocidas mareas rojas, un fenómeno natural que, en estos casos, no supone ningún riesgo para los bañistas.

El regreso del mar de ardora coincide con un verano especialmente atractivo para los amantes de la naturaleza. Además de este fenómeno, Galicia se prepara para vivir el eclipse solar total del 12 de agosto, lo que convierte a la comunidad en uno de los destinos más interesantes para quienes buscan experiencias únicas al aire libre.