Cinco playas escondidas a menos de dos horas de Ourense: calas, agua cristalina y arena blanca

Galicia cuenta con algunos de los arenales más conocidos de España, pero también conserva pequeñas playas y calas que pasan desapercibidas para buena parte de los visitantes. Alejadas de los grandes núcleos turísticos y rodeadas de naturaleza, ofrecen una alternativa para quienes buscan tranquilidad durante los meses de verano.

El creador de contenido gallego conocido como "Gallegoviajero" ha recopilado recientemente cinco de estos rincones costeros poco conocidos. Varias de ellas pueden visitarse en una escapada de un día desde Ourense, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes desean disfrutar del mar sin recorrer largas distancias. Al final de este artículo, puedes verlas todas en vídeo.

Playa de Pipín (Cangas)

Tiempo aproximado desde Ourense: 1 hora y 45 minutos

Playa de Pipín | Turismo de Galicia

Situada en la parroquia de O Hío, en el municipio de Cangas, la playa de Pipín es una pequeña cala de arena blanca y aguas transparentes que permanece relativamente alejada de los circuitos turísticos más concurridos de la comarca de O Morrazo.

Su principal característica es el entorno natural que la rodea. El acceso requiere recorrer un sendero con cierta pendiente, una circunstancia que limita la afluencia de visitantes y contribuye a conservar el carácter tranquilo del lugar.

La playa destaca por la calidad de sus aguas y por ofrecer un paisaje dominado por la vegetación y los acantilados de la costa sur de la ría de Vigo.

Playa de Centroña (Pontedeume)

Tiempo aproximado desde Ourense: 2 horas y 10 minutos

Playa de Centroña (Pontedeume) | Concello de Pontedeume

Ubicada en la ría de Ares, muy cerca de Pontedeume, la playa de Centroña es uno de los arenales menos conocidos de esta zona de la costa coruñesa.

Se trata de una playa de aguas generalmente calmadas gracias a la protección natural de la ría. Aunque se encuentra próxima a áreas urbanas, mantiene un ambiente relativamente tranquilo incluso durante la temporada estival.

Su ubicación permite además combinar la jornada de playa con una visita al casco histórico de Pontedeume o al cercano Parque Natural das Fragas do Eume.

Playa da Barrosa (Ares)

Tiempo aproximado desde Ourense: 2 horas y 15 minutos

Playa da Barrosa (Ares) | Turismo de Galicia

La playa da Barrosa es una pequeña cala situada en el municipio de Ares. Rodeada por un entorno natural y protegida por la propia configuración de la costa, ofrece un paisaje diferente al de los grandes arenales abiertos al Atlántico.

El acceso se realiza mediante un descenso que contribuye a mantener una afluencia moderada de visitantes. Su reducido tamaño y el entorno de acantilados la convierten en uno de los rincones más singulares de la zona.

Desde este punto se obtienen además buenas vistas de la entrada de la ría de Ares y de la costa de Ferrolterra.

Playa de Arruso (Muros)

Tiempo aproximado desde Ourense: 1 hora y 55 minutos

Playa de Arruso (Muros) | Turismo de Galicia

En la parroquia de Tal, dentro del municipio de Muros, se encuentra la playa de Arruso, una pequeña cala escondida entre la vegetación y las formaciones rocosas características de esta parte de la costa gallega.

Su acceso no es especialmente sencillo, lo que ha contribuido a que siga siendo poco conocida para el gran público. A cambio, quienes llegan hasta ella encuentran un espacio tranquilo, con aguas limpias y un entorno prácticamente intacto.

La playa forma parte de una zona costera que conserva un elevado valor paisajístico y natural.

Playa de Cabanas (Muros)

Tiempo aproximado desde Ourense: 1 hora y 50 minutos

Playa de Cabanas (Muros) | Turismo de Galicia

También situada en la parroquia de Tal, la playa de Cabanas es otro de los pequeños arenales que permanecen fuera de las rutas más habituales del turismo de verano.

De dimensiones reducidas y ambiente tranquilo, ofrece una imagen muy vinculada a la tradición marinera de la comarca. Sus aguas suelen presentar poco oleaje y resultan adecuadas para quienes buscan disfrutar de una jornada de descanso junto al mar.

Su cercanía al casco histórico de Muros permite completar la visita con un recorrido por uno de los conjuntos urbanos mejor conservados de la costa gallega.

#playassecretas #galiciamola #veranoengalicia #españaoculta ♬ Feels Like Summer - Samuel Jack @gallegoviajero 🌊 5 Playas escondidas que no debes perderte este verano en Galicia .👀🌴 😱 Galicia, a lo largo de su costa, esconde playas tan brutales que parecen irreales… algunas de ellas, como la de Rodas se encuentran entre las mejores del mundo. Pero si hay algo nos escanta a todos son esas playas pequeñas y poco conocidas que parecen sadacas de un paraíso. 💙 Hoy te enseño 5 playas pequeñas y algunas de ellas escondidas para perderte este verano entre agua cristalina, naturaleza salvaje y calma total. Algunas tienen accesos complicados… pero cuando llegas abajo entiendes por qué merece totalmente la pena. 😮‍💨✨ 🏝️ Desde pequeñas calas escondidas entre montañas hasta playas donde solo escucharás el sonido del mar. 📍1. Playa Pipín — Pintens, Cangas. 📍2. Playa Centroña — Centroña, Pontedeume . 📍3. Playa da Barrosa — Ares. 📍4. Playa Arruso — Tal de Arriba, Muros. 📍5. Playa de Cabanas — Tal, Muros. 👉 Datos: Algunas de estas playas tienen accesos poco sencillos, así que lleva calzado cómodo, agua y respeta siempre la naturaleza .🌱 Recuerda respetar estos lugares. Es deber de todos protegerlos. Son playas ideales para relajarse, recuerda mantener la paz y la calma que transmiten. ⚡ Pregunta : ¿Cuál es tu playa favorita? 👀 . 💬 Vamos a hacer entre todos la lista definitiva de playas. ⬇️⬇️⬇️ #galicia

Recomendaciones para la visita

Algunas de estas playas presentan accesos que requieren caminar por senderos o descender zonas con pendiente, por lo que se recomienda utilizar calzado adecuado y llevar agua, especialmente durante los días de mayor calor.

Además, al tratarse de espacios naturales de gran valor ambiental, es fundamental respetar el entorno, evitar dejar residuos y contribuir a la conservación de unos lugares que destacan precisamente por su estado de preservación y por la tranquilidad que ofrecen a quienes los visitan.