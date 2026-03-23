María Reigosa abandona el grupo municipal socialista de Lugo y deja al gobierno en minoría

La concejala de Lugo, María Reigosa, ha anunciado este lunes su decisión de dejar el grupo municipal socialista y pasar a ser edila no adscrita, tras meses de discrepancias internas y tras haberse dado de baja como militante del PSOE en enero. Reigosa, que sustituye desde octubre al fallecido Pablo Permuy, continuará ejerciendo su labor en el Ayuntamiento con independencia de criterio, asegurando que lo hará “con seriedad, respeto institucional y compromiso con los vecinos y vecinas de Lugo”.

Con su salida, el gobierno local PSOE-BNG queda en minoría, con 12 concejales frente a los 12 del PP, mientras que el voto de Reigosa se convierte en decisivo para la aprobación de asuntos clave, como el presupuesto de 2026, cuya votación definitiva se espera esta semana.

En su comunicado, Reigosa explica que la decisión responde a discrepancias sostenidas sobre la gestión municipal y a la necesidad de actuar con coherencia y lealtad al interés general. La edil ha destacado que no tiene intención de apoyar una moción de censura y mantiene su compromiso de que el mandato actual llegue a su fin.

Durante los últimos meses, Reigosa se había desmarcado en varias votaciones del pleno, alineando en ocasiones su voto con el PP en temas como reformas de la residencia de As Gándaras o la carretera de A Fonsagrada, lo que generó tensiones con el alcalde Miguel Fernández y el resto del grupo socialista.

La concejala continuará sin salario ni personal de apoyo, pero podrá presentar mociones y participar en los plenos como no adscrita, dando voz a los vecinos y trasladando sus preocupaciones directamente al Ayuntamiento. Su salida deja al gobierno local en una situación inédita, similar a la vivida en la Diputación de Lugo a principios de año, y plantea un escenario de mayor incertidumbre política a poco más de un año de las elecciones municipales.

Reigosa asegura que seguirá apoyando el presupuesto, pero advierte que su labor se centrará en garantizar la coherencia y la independencia de su acción política, destacando los problemas de gestión y comunicación dentro del Concello que dificultan su trabajo en favor de los ciudadanos.

Con este movimiento, Lugo se suma a otras ciudades gallegas donde concejales del PSOE han optado por pasar a ser no adscritos, evidenciando tensiones internas y cuestionamientos a la disciplina de grupo dentro del partido en la región.