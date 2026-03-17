Vídeo | Vuelca un globo aerostático con el conselleiro de Educación y la presidenta de la Diputación de Lugo dentro

Momento en el que el globo es arrastrado y tumba con las autoridades dentro.

El incidente, que se ha saldado sin daños personales, ha alterado este martes los actos previstos en el Pazo de Feiras de Lugo, donde la cesta de un globo aerostático sufrió un vuelco mientras se preparaba un vuelo de exhibición. En ese momento, las autoridades se encontraban dentro, como se puede ver en estas imágenes, pero nadie resultó herido.

El aparato, perteneciente al Ejército del Aire, se disponía a realizar una demostración como cierre de la presentación de la Feria de Educación, Formación y Empleo cuando una ráfaga de viento desestabilizó la estructura antes del despegue. El vuelco se produjo de forma progresiva, lo que evitó daños personales entre los ocupantes.

Tras el incidente, la organización optó por cancelar el vuelo previsto por motivos de seguridad. El suceso quedó finalmente en un susto y no requirió asistencia sanitaria para ninguno de los presentes.

En el acto se encontraba numeroso público, así como varias autoridades, como fue el caso del delegado de la Xunta, Javier Arias, que ayudó a salir a los ocupantes de la cesta tras el incidente