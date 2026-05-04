María Reigosa denunció los insultos por parte del público en el pleno de Lugo

La concejala tránsfuga del PSOE, María Reigosa, durante el último pleno ordinario en Lugo antes de la moción de censura el próximo 7 de mayo, en el Ayuntamiento de Lugo.

La concejala no adscrita María Reigosa confirmó este lunes la presentación de una denuncia ante la Policía Nacional por los incidentes ocurridos el pasado jueves durante el pleno municipal en el Concello de Lugo, mientras que el alcalde, Miguel Fernández, señaló que “aparentemente no hubo motivos” para dicha actuación.

Reigosa explicó que los hechos se produjeron durante el pleno ordinario de abril, celebrado tras hacerse pública su decisión de apoyar una moción de censura impulsada por el PP, y afirmó que la denuncia se presentó tras recopilar pruebas como vídeos y fotografías.

Vecinas y vecinos, a las puertas del Concello, durante la concentración del jueves en Lugo. | Sebas Senade

Según detalló, considera denunciables tanto los “insultos” recibidos como el lanzamiento de monedas a su llegada y durante la sesión, en un contexto marcado por una concentración previa convocada por la plataforma Democracia Sí. Transfuguismo No ante la casa consistorial.

Durante el pleno se registraron momentos de tensión y dificultades para su desarrollo, lo que llevó a la intervención de la Policía Local para garantizar la seguridad de la edil y al posterior desalojo del salón de sesiones.

El alcalde

Por su parte, el alcalde defendió que los ciudadanos de Lugo son “gente pacífica y respetuosa” y sostuvo que las movilizaciones fueron “mayoritariamente cívicas”, aunque reconoció que se ordenó el desalojo por falta de respeto institucional.

Fernández añadió que la seguridad de Reigosa “nunca estuvo en entredicho” y reiteró que “motivos aparentes para la denuncia no hubo”, aunque matizó que cada persona puede actuar si se siente ofendida o agredida.

El Grupo Municipal del Partido Popular reclamó “responsabilidad institucional y altura política” de cara al pleno en el que se debatirá la moción de censura presentada junto a María Reigosa.

Estrategia

El PP advirtió de que no deben repetirse los episodios de tensión del último pleno, que considera fruto de una “estrategia política organizada”, y pidió rebajar la confrontación para centrar el debate en los intereses de Lugo. Los populares consideran además preocupante que, a su juicio, el propio gobierno local haya contribuido a alimentar ese clima de crispación, por lo que insisten en lanzar un mensaje de calma y responsabilidad institucional.

“Es momento de rebajar la tensión, abandonar la confrontación y volver a situar a Lugo y a los lucenses en el centro de la acción política”, subrayan.

Asimismo, recuerdan que el pleno convocado para este jueves es “un acto democrático, legal y plenamente legítimo”, dentro del funcionamiento ordinario de las instituciones. Por último, el Partido Popular lamenta la imagen ofrecida en la sesión anterior y el clima de tensión y enfrentamiento generado, que, en su opinión, “no representa lo que merece Lugo ni contribuye a la convivencia democrática”.

Rueda defiende la moción y pide respeto democrático

Alfonso Rueda pidió el lunes a PSOE y BNG “respecto á democracia” en Lugo ante la moción de censura que su formación impulsa en la ciudad y no descartó que la edil tránsfuga, la exsocialista María Reigosa, pudiera llegar a ir en las listas del Partido Popular.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, y preguntado por las críticas de la oposición, el máximo mandatario autonómico acusó a los grupos del gobierno de Lugo de hacer “todo o posible para amedrentar” tanto a esta edil como al “resto de concelleiros que asinan a moción de censura”.

“Outra cousa é que o consigan”, manifestó. Dicho esto, se preguntó qué “estarían a montar” la oposición si este “clima de crispación” estuviese provocado por el PP y organizaciones afines, y emplazó a PSOE y BNG a “respectar a democracia”, abandonar la “hipocrisía” y dejar de “sobreactuar”.

Pontón dice que el PP no tiene principios éticos

Ana Pontón cree que el PP “no vai durar máis dun ano” en el gobierno de Lugo porque, augura, “a cidadanía de Lugo, en canto poida votar, vai poñer ao PP na oposición”. A preguntas sobre la moción de censura que se votará el jueves en el consistorio lucense, señaló que en Lugo “estase vendo a cara real do Partido Popular”, un partido que “está disposto a todo con tal de facerse co poder, sen importarlle as consecuencias e sen ningún principio ético”. “O que imos ver é como el PP cre que pode pasar por diante da cidadanía comprando unha tránsfuga con pactos escuros e sen importarlle a opinión da xente”, resumió.