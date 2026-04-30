Caos en el pleno de Lugo: lanzan monedas, desalojan la sala y estalla la tensión política antes de la moción de censura

La concejala tránsfuga del PSOE, María Reigosa, durante el último pleno ordinario en Lugo antes de la moción de censura el próximo 7 de mayo, en el Ayuntamiento de Lugo.

El pleno del Concello de Lugo celebrado este jueves acabó marcado por momentos de máxima tensión, con insultos, lanzamiento de monedas y el desalojo del público, en un ambiente enrarecido por la inminente moción de censura que cambiará el gobierno municipal.

La sesión, previa a la votación prevista para el 7 de mayo, se vio alterada por la protesta convocada por la plataforma “Transfuguismo non, democracia si”, que reunió a más de mil personas en el exterior del consistorio y logró colarse en el interior del salón de plenos.

Insultos, monedas y protección policial

Ya dentro del pleno, varios asistentes comenzaron a increpar a la exconcejala socialista María Reigosa, clave en la futura moción de censura. Los insultos derivaron en gritos como “traidora” o “tránsfuga” y llegaron incluso al lanzamiento de monedas desde la bancada del público.

Ante esta situación, el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, ordenó a la Policía Local reforzar la protección de la edil y pidió calma a los asistentes. La escalada de tensión obligó finalmente a desalojar la sala de plenos durante unos minutos.

Un pleno interrumpido y un clima irrespirable

Tras el desalojo, la sesión pudo retomarse, aunque con constantes interrupciones, silbidos y protestas desde el exterior del edificio. El ambiente volvió a tensarse especialmente durante las intervenciones del PP, con continuos cruces de acusaciones entre grupos políticos.

El pleno sirvió como anticipo del escenario que se espera para el próximo 7 de mayo, cuando se debatirá la moción de censura que, con el apoyo de la edil tránsfuga, dará la Alcaldía al Partido Popular tras más de dos décadas de gobierno de la izquierda.

La jornada dejó también una fuerte carga política en la calle, con manifestantes coreando consignas contra el transfuguismo y defendiendo la legitimidad del actual gobierno local. Mientras tanto, el debate político se traslada ahora a la votación clave de la próxima semana, en un clima de creciente polarización en la ciudad.