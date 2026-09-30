La 'Maricarmen' de Cangas que afronta un desahucio a sus 71 años pese a destinar más de la mitad de su pensión: “¿A dónde voy? No hay nada”
DESDE 2009
Una vecina de 71 años de Cangas afronta un desahucio el próximo 23 de octubre tras vivir desde 2009 en el mismo piso y asegura que no encuentra otra vivienda con su pensión de 600 euros.
Una vecina de 71 años del casco vello de Cangas afronta el próximo 23 de octubre el lanzamiento de la vivienda en la que reside desde 2009. La mujer asegura estar al corriente de todos los pagos del alquiler, al que destina más de la mitad de una pensión de unos 600 euros mensuales, pero los propietarios han decidido no renovar el arrendamiento.
La afectada explica que, con sus ingresos, le resulta prácticamente imposible encontrar otra vivienda. Además, carece de una red familiar que pueda hacerse cargo de ella y se desplaza habitualmente con ayuda de un andador: “¿A dónde voy? No hay nada.Estoy perdida", lamenta.
La mujer ha solicitado apoyo a los Servicios Sociales municipales y su situación llegó también al último pleno de Cangas. Según denuncia, la única alternativa planteada por el Concello ha sido el ingreso en una residencia, una opción que rechaza porque quiere mantener su independencia.
Mientras busca una solución habitacional, el procedimiento sigue adelante y el 23 de octubre continúa fijado como fecha para el desahucio. El Concello dispone de tres viviendas de emergencia social, aunque, según la información aportada, esta posibilidad no se le habría ofrecido.
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