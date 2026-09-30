La 'Maricarmen' de Cangas que afronta un desahucio a sus 71 años pese a destinar más de la mitad de su pensión: “¿A dónde voy? No hay nada”

La vecina de Cangas accediendo ayer a la que es su vivienda desde hace 16 años.

Una vecina de 71 años del casco vello de Cangas afronta el próximo 23 de octubre el lanzamiento de la vivienda en la que reside desde 2009. La mujer asegura estar al corriente de todos los pagos del alquiler, al que destina más de la mitad de una pensión de unos 600 euros mensuales, pero los propietarios han decidido no renovar el arrendamiento.

La afectada explica que, con sus ingresos, le resulta prácticamente imposible encontrar otra vivienda. Además, carece de una red familiar que pueda hacerse cargo de ella y se desplaza habitualmente con ayuda de un andador: “¿A dónde voy? No hay nada.Estoy perdida", lamenta.

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La mujer ha solicitado apoyo a los Servicios Sociales municipales y su situación llegó también al último pleno de Cangas. Según denuncia, la única alternativa planteada por el Concello ha sido el ingreso en una residencia, una opción que rechaza porque quiere mantener su independencia.

Mientras busca una solución habitacional, el procedimiento sigue adelante y el 23 de octubre continúa fijado como fecha para el desahucio. El Concello dispone de tres viviendas de emergencia social, aunque, según la información aportada, esta posibilidad no se le habría ofrecido.