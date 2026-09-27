Rescatan a dos personas en Cangas tras hundirse la embarcación en la que navegaban

Dos personas han sido trasladadas este domingo al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con síntomas de hipotermia tras ser rescatadas del agua por el hundimiento de la embarcación en la que navegaban frente a la costa del municipio pontevedrés de Cangas.

Según ha informado el 112 Galicia, la alerta se recibió a las 8:40 horas a través de un particular, quien advirtió de que una lancha rápida desprendía humo a unos 300 metros de Praia do Medio, en Punta Balea, antes de comenzar a irse a pique con dos ocupantes en el agua.

El Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) de Galicia dio aviso a Salvamento Marítimo —que ya tenía constancia del incidente y preparaba el operativo de rescate—, a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Servicio Municipal de Protección Civil de Cangas y al Servicio de Gardacostas de Galicia.

Rescate y traslado de emergencia

Finalmente, fue una dotación de la Guardia Civil a bordo de una embarcación la que recogió a las dos personas y, durante el trayecto hacia el Porto do Berbés, los agentes solicitaron asistencia médica inmediata al comprobar que presentaban síntomas de hipotermia.

Por su parte, efectivos del Servicio de Gardacostas de Galicia ratificaron que la lancha se había hundido por completo con combustible en su depósito, aunque por el momento no se observa contaminación en las aguas afectadas.