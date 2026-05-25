Mayor Oreja dibuja un país directo a la ruptura

“Occidente vive una crisis que no es política ni económica, es una crisis de fundamentos, de virtudes, de mandamientos, dijo ayer Jaime Mayor Oreja, exministro de Interior y exeurodiputado popular, en A Coruña, donde presentó su libro “Una verdad incómoda”, acompañado por el exalcalde de la ciudad, Francisco Vázquez, y por el periodista Luis Ventoso. “Por eso tenemos que repensar Europa”, añade para enmarcar el momento presente en España.

Mayor Oreja sostiene la tesis de que desde 2004, el 11M, los atentados de Atocha, vivimos una “segunda transición” que poco tiene que ver con la primera, la del franquismo a la democracia. “Es una transición de ruptura, a diferencia de la primera, que fue de reforma. En 1976 hubo una ley de reforma política que inspiró la transición, la Constitución, los sucesivos gobiernos de la UCD, del PSOE, del PP. Pero en 2004 se remplaza la reforma por la ruptura, que se fundamenta en ETA, que ha dejado de matar, sí, pero que ha cambiado su naturaleza, que busca la destrucción del País Vasco y, sobre todo, la destrucción de España”, explicó el exministro de Aznar.

Mayor Oreja, entre Francisco Vázquez y Luis Ventoso

Una verdad incómoda, que lleva por subtítulo “Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira”, no es, según su autor, una autobiografía, “porque falta un patrimonio político mayor que el mío”, admite Mayor Oreja, “por eso lo presento como testimonio, como lo vivido: una media verdad, que es la peor de las mentiras… y esa leyenda negra ha sustituído a la verdad”, lamenta.

Para Mayor Oreja, la “segunda transición” es el camino hacia “una España confederal, un proyecto político y de ingeniería social que incluye la autodeterminación de la persona, si quieres aborto, si quieres eutanasia, si quieres cambio de género, lo tienes. Y junto a esto, en la base, está ETA y su proyecto territorial y plurinacional como recordó estos días Otegi”.

“Aquí -apunta el expolítico- se entrelaza la autodeterminación personal con la mentira decisiva, los crímenes de ETA. Las leyes de autonomía personal y la autodeterminación de las comunidades son el éxtasis de esa mentira… y no son Zapatero o Sánchez, es todo un proceso de ruptura”. Y así entiende Mayor Oreja la situación de Zapatero: “La ruptura que va contra la reforma, la revolución te lleva a la corrupción”.